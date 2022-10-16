- 16 Eki 2022 - 17:04 G: 16 Eki 2022 - 17:08

Masterchef Burak Kaya Hakkında Mehmet Şef’i Şok Eden Gerçek! Genç Kızların Kalplerini Çalmıştı; Stüdyoda Kıyametleri Koparmıştı! Akıllara Gelmezdi, Başlara Geldi! Meğer…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Burak Kaya hakkında şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Genç kızların kalplerini yerinden çalan Burak Kaya, kısa bir süre önce üst üste tartışmalara girerek; kıyametlerin kopmasına neden olmuştu. Akıllara gelmeyen şey, başlara gelince, milyonlar ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, aileleriyle görüşmek adına kıyasıya mücadele vermişti. Mavi takım ilk turu kazanınca üst tura geçen isimlerden sadece Serpilay, Tayfun ve Ayaz olmuştu. Yarışmada dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Burak Kaya hakkında ortaya çıkan bir gerçek şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Eki 2022 - 17:04 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Yumruklar Havada Uçuştu! Acun Medya Araya Girmezse Sonları Karakolda Bitiyordu! Boğaz Boğaza Geldiler… “83 Milyona Rezillik!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Yumruklar Havada Uçuştu! Acun Medya Araya Girmezse Sonları Karakolda Bitiyordu! Boğaz Boğaza Geldiler… “83 Milyona Rezillik!” Neler Oluyor?
Masterchef 2023 All Star Kadrosu Basına Sızdı! Acun Ilıcalı Survivor’dan Sonra Asıl Kaosu Yaşatacak… Gelen İsimler Tam Bir Patlama! “Yok Artık!” mask
Masterchef 2023 All Star Kadrosu Basına Sızdı! Acun Ilıcalı Survivor’dan Sonra Asıl Kaosu Yaşatacak… Gelen İsimler Tam Bir Patlama! “Yok Artık!”
Masterchef Metin'in Neden Elenmediği Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Bile Kadroya Almış! Meğer Ekranlarının Aranan Yüzü Dedesiymiş... "Yok Artık!" mask
Masterchef Metin'in Neden Elenmediği Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Bile Kadroya Almış! Meğer Ekranlarının Aranan Yüzü Dedesiymiş... "Yok Artık!"
Masterchef Somer Şef’in Annesi Gizli Kapaklı İşlerini Tek Tek Açıkladı! Meğer Yıllar Önce Somer Şef… “Yok Artık!” Yüzü Kıpkırmızı Kesildi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Somer Şef’in Annesi Gizli Kapaklı İşlerini Tek Tek Açıkladı! Meğer Yıllar Önce Somer Şef… “Yok Artık!” Yüzü Kıpkırmızı Kesildi! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmacısından Bomba İfşa! İlk Kez Açıklık Getirdi; Acun Medya Sil Dese Bile... Yok Artık! Perde Arkasındakiler Şoke Ediyor... mask
Masterchef Yarışmacısından Bomba İfşa! İlk Kez Açıklık Getirdi; Acun Medya Sil Dese Bile... Yok Artık! Perde Arkasındakiler Şoke Ediyor...
Masterchef Burak Kaya'nın Şiddet Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! Eski Sevgilisi İtiraf Etmiş, Kimse İnanmamıştı... Twitter'dan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Ellerin Kırılır İnşallah!” mask
Masterchef Burak Kaya'nın Şiddet Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! Eski Sevgilisi İtiraf Etmiş, Kimse İnanmamıştı... Twitter'dan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Ellerin Kırılır İnşallah!”
Masterchef Büşra ve Sevgilisinin Dudak Dudağa Pozları Şoke Etti! Acun Medya Sil Dese Bile Ne Fayda... Görenler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Neler Oluyor? mask
Masterchef Büşra ve Sevgilisinin Dudak Dudağa Pozları Şoke Etti! Acun Medya Sil Dese Bile Ne Fayda... Görenler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı'dan Masterchef Yarışmacılarına Ambargo! Parayı Nereden Keseceğini Şaşırdı; Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Fatma Nur Öyle Bir Açık Etti Ki... “Yazıklar Olsun!” mask
Acun Ilıcalı'dan Masterchef Yarışmacılarına Ambargo! Parayı Nereden Keseceğini Şaşırdı; Görenler Hayretler İçerisinde Kaldı! Fatma Nur Öyle Bir Açık Etti Ki... “Yazıklar Olsun!”
Masterchef Yarışmasından Bomba Aşk Çıktı! Yüzükler Bile Hazır... Acun Ilıcalı'nın Haberi Olunca Ortalık Buz Kesti! O Görseller Şok Etti! Meğer İki İsim... mask
Masterchef Yarışmasından Bomba Aşk Çıktı! Yüzükler Bile Hazır... Acun Ilıcalı'nın Haberi Olunca Ortalık Buz Kesti! O Görseller Şok Etti! Meğer İki İsim...
Masterchef'te O Yarışmacı Geceye Damgayı Vurdu! Yaşananlar Zangır Zangır Titretti! Şeflerin Bile Bu Duruma Tepkisi Yok! Acun Ilıcalı Çıldıracak… mask
Masterchef'te O Yarışmacı Geceye Damgayı Vurdu! Yaşananlar Zangır Zangır Titretti! Şeflerin Bile Bu Duruma Tepkisi Yok! Acun Ilıcalı Çıldıracak…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Beyaz Pantolonuyla Ezber Bozdu! “İçin Belli Oluyor!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Kalçasını Öne Çıkararak Alev Alev Yaktı! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Beyaz Pantolonuyla Ezber Bozdu! “İçin Belli Oluyor!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Kalçasını Öne Çıkararak Alev Alev Yaktı!
Duy Beni Dizisinin Fettan Melisa’sı Alev Alev Yaktı! “Fiziğin İçin Kurşun Atılıp Kurşun Yenilir!” İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor! mask
Duy Beni Dizisinin Fettan Melisa’sı Alev Alev Yaktı! “Fiziğin İçin Kurşun Atılıp Kurşun Yenilir!” İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor!
Seda Sayan’ın Boynundaki Kolye 15 Şahin Parası! “Kocan Mı Aldı Bacım?” 4. Kez Yaptırdığı Göğüslerinin Arasından Süzülen Servetle Tokat Gibi Çarptı! Meğer… mask
Seda Sayan’ın Boynundaki Kolye 15 Şahin Parası! “Kocan Mı Aldı Bacım?” 4. Kez Yaptırdığı Göğüslerinin Arasından Süzülen Servetle Tokat Gibi Çarptı! Meğer…
Arka Sokaklar Dizisinden Kahreden Ayrılık! Şevket Çoruh’tan Sonra… Yıllarca Bir Aradaydılar; Rıza Baba Noktayı Koydu! Sabır Tükendi, Tahammüller Bitti… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Kahreden Ayrılık! Şevket Çoruh’tan Sonra… Yıllarca Bir Aradaydılar; Rıza Baba Noktayı Koydu! Sabır Tükendi, Tahammüller Bitti…
Üç Kız Kardeş Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Senaryo Çok Fena Sıkıştı; Türkan’ın Büyük Aşkı Gelmeden Her Şey Bitti! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Senaryo Çok Fena Sıkıştı; Türkan’ın Büyük Aşkı Gelmeden Her Şey Bitti! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı’nın Kızına Cici Babasından Bomba Hediye! Şeyma Subaşı’nın Elleri Ağzında Kaldı; Ne Diyeceğini Şaşırdı… “Şaka Mısınız Siz!” Meğer… mask
Acun Ilıcalı’nın Kızına Cici Babasından Bomba Hediye! Şeyma Subaşı’nın Elleri Ağzında Kaldı; Ne Diyeceğini Şaşırdı… “Şaka Mısınız Siz!” Meğer…
İbrahim Tatlıses’in Biricik Kızı Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Daha Yeni Evlendin!” Ayakları Ortalığı Karıştırdı; Eşi Kıskançlıktan Çatlayabilir… mask
İbrahim Tatlıses’in Biricik Kızı Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Daha Yeni Evlendin!” Ayakları Ortalığı Karıştırdı; Eşi Kıskançlıktan Çatlayabilir…
Petek Dinçöz Yırtık Pırtık Elbisesiyle Ortalığı Yaktı Yıktı! “Bu Kadına Evlendikten Sonra Bir Şeyler Oldu!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Melek Gibi… mask
Petek Dinçöz Yırtık Pırtık Elbisesiyle Ortalığı Yaktı Yıktı! “Bu Kadına Evlendikten Sonra Bir Şeyler Oldu!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Melek Gibi…
Seda Sayan Kaynana Oluyor! Müstakbel Gelini Miray Daner’in İsteme Töreni Tarihi Ortaya Çıktı! Kadırgalı Oğlunun Mutluluğu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Seda Sayan Kaynana Oluyor! Müstakbel Gelini Miray Daner’in İsteme Töreni Tarihi Ortaya Çıktı! Kadırgalı Oğlunun Mutluluğu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Hadise Ayrılığın Şerefine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Tam Bir İdol!” mask
Hadise Ayrılığın Şerefine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Tam Bir İdol!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Beyaz Pantolonuyla Ezber Bozdu! “İçin Belli Oluyor!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Kalçasını Öne Çıkararak Alev Alev Yaktı! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Beyaz Pantolonuyla Ezber Bozdu! “İçin Belli Oluyor!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Kalçasını Öne Çıkararak Alev Alev Yaktı!
Duy Beni Dizisinin Fettan Melisa’sı Alev Alev Yaktı! “Fiziğin İçin Kurşun Atılıp Kurşun Yenilir!” İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor! mask
Duy Beni Dizisinin Fettan Melisa’sı Alev Alev Yaktı! “Fiziğin İçin Kurşun Atılıp Kurşun Yenilir!” İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor!
Masterchef Burak Kaya Hakkında Mehmet Şef’i Şok Eden Gerçek! Genç Kızların Kalplerini Çalmıştı; Stüdyoda Kıyametleri Koparmıştı! Akıllara Gelmezdi, Başlara Geldi! Meğer… mask
Masterchef Burak Kaya Hakkında Mehmet Şef’i Şok Eden Gerçek! Genç Kızların Kalplerini Çalmıştı; Stüdyoda Kıyametleri Koparmıştı! Akıllara Gelmezdi, Başlara Geldi! Meğer…
Arka Sokaklar Dizisinden Kahreden Ayrılık! Şevket Çoruh’tan Sonra… Yıllarca Bir Aradaydılar; Rıza Baba Noktayı Koydu! Sabır Tükendi, Tahammüller Bitti… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Kahreden Ayrılık! Şevket Çoruh’tan Sonra… Yıllarca Bir Aradaydılar; Rıza Baba Noktayı Koydu! Sabır Tükendi, Tahammüller Bitti…
Üç Kız Kardeş Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Senaryo Çok Fena Sıkıştı; Türkan’ın Büyük Aşkı Gelmeden Her Şey Bitti! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Senaryo Çok Fena Sıkıştı; Türkan’ın Büyük Aşkı Gelmeden Her Şey Bitti! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı’nın Kızına Cici Babasından Bomba Hediye! Şeyma Subaşı’nın Elleri Ağzında Kaldı; Ne Diyeceğini Şaşırdı… “Şaka Mısınız Siz!” Meğer… mask
Acun Ilıcalı’nın Kızına Cici Babasından Bomba Hediye! Şeyma Subaşı’nın Elleri Ağzında Kaldı; Ne Diyeceğini Şaşırdı… “Şaka Mısınız Siz!” Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL