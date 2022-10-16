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16 Eki 2022 - 17:04

Masterchef Burak Kaya Hakkında Mehmet Şef’i Şok Eden Gerçek! Genç Kızların Kalplerini Çalmıştı; Stüdyoda Kıyametleri Koparmıştı! Akıllara Gelmezdi, Başlara Geldi! Meğer…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Burak Kaya hakkında şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Genç kızların kalplerini yerinden çalan Burak Kaya, kısa bir süre önce üst üste tartışmalara girerek; kıyametlerin kopmasına neden olmuştu. Akıllara gelmeyen şey, başlara gelince, milyonlar ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…