Masterchef Burak Kaya Hakkında Mehmet Şef’i Şok Eden Gerçek! Genç Kızların Kalplerini Çalmıştı; Stüdyoda Kıyametleri Koparmıştı! Akıllara Gelmezdi, Başlara Geldi! Meğer…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Burak Kaya hakkında şok eden bir gerçek ortaya çıktı. Genç kızların kalplerini yerinden çalan Burak Kaya, kısa bir süre önce üst üste tartışmalara girerek; kıyametlerin kopmasına neden olmuştu. Akıllara gelmeyen şey, başlara gelince, milyonlar ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, aileleriyle görüşmek adına kıyasıya mücadele vermişti. Mavi takım ilk turu kazanınca üst tura geçen isimlerden sadece Serpilay, Tayfun ve Ayaz olmuştu. Yarışmada dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Burak Kaya hakkında ortaya çıkan bir gerçek şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.