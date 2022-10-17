Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Evliliği Sarsıntıda! Eve Günlerdir Gelmediği Ortaya Çıktı! Daha Bir Ay Önce Evlenmişlerdi; Kara Bulutlar...
Yıla damga vuran evlilikleriyle haklarından en çok konuşturan çiftlerden birisi olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un arası fena açıldı. Daha bir ay önce evlenen ikilinin yolları ayırması ve evlerin de aynı yollar gibi birbirinden uzaklaşması kısa sürede gündemde büyük yankı uyandırdı. Boşanma kararını duymaya çok az kaldığı süreçte yaşananlara ise akıl sır ermedi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!
Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan çiftleri arasına isimlerini altın harflerle yazdıran ve doludizgin aşklarını rüya gibi bir düğünle taçlandıran çiftin adı yeniden ayrılık dedikodularıyla gündeme geldi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu iddianın ardından konuşulanlar ise akıllara resmen durgunluk verdi. Kimsenin bu kadar kısa sürmesini beklemediği evliliğin neden sonlandığı ise haberimizin devamında!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.