- 17 Eki 2022 - 22:02 G: 17 Eki 2022 - 22:03

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Evliliği Sarsıntıda! Eve Günlerdir Gelmediği Ortaya Çıktı! Daha Bir Ay Önce Evlenmişlerdi; Kara Bulutlar...

Yıla damga vuran evlilikleriyle haklarından en çok konuşturan çiftlerden birisi olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un arası fena açıldı. Daha bir ay önce evlenen ikilinin yolları ayırması ve evlerin de aynı yollar gibi birbirinden uzaklaşması kısa sürede gündemde büyük yankı uyandırdı. Boşanma kararını duymaya çok az kaldığı süreçte yaşananlara ise akıl sır ermedi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan çiftleri arasına isimlerini altın harflerle yazdıran ve doludizgin aşklarını rüya gibi bir düğünle taçlandıran çiftin adı yeniden ayrılık dedikodularıyla gündeme geldi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu iddianın ardından konuşulanlar ise akıllara resmen durgunluk verdi. Kimsenin bu kadar kısa sürmesini beklemediği evliliğin neden sonlandığı ise haberimizin devamında!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Eki 2022 - 22:02 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'u Hiç Böyle Görmediniz! “İki Doğal Afet!” Birbirlerine Girmişlerdi; O Görselleri Şok Etkisi Yarattı! Meğer Yıllar Önce… mask
Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'u Hiç Böyle Görmediniz! “İki Doğal Afet!” Birbirlerine Girmişlerdi; O Görselleri Şok Etkisi Yarattı! Meğer Yıllar Önce…
Yargı Dizisinde Başrollerin Neden Kavga Ettiği Ortaya Çıktı! Sarmaş Dolaş Hallerinden Eser Kalmadı; Artık Yan Yana Bile Yürümüyorlar! Meğer… mask
Yargı Dizisinde Başrollerin Neden Kavga Ettiği Ortaya Çıktı! Sarmaş Dolaş Hallerinden Eser Kalmadı; Artık Yan Yana Bile Yürümüyorlar! Meğer…
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı Şok Etti! Yaşadıkları Kan Dondurdu! Sözleri Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!” mask
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı Şok Etti! Yaşadıkları Kan Dondurdu! Sözleri Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!”
Masterchef Görkem'e Acun Medya'dan Şok Uyarı! Madem Çağatay Gitti Kimse Güvende Değil! “Sus” Denilince… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Masterchef Görkem'e Acun Medya'dan Şok Uyarı! Madem Çağatay Gitti Kimse Güvende Değil! “Sus” Denilince… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
Mazhar Alanson'dan 'Senfonik' Albüm... mask
Mazhar Alanson'dan 'Senfonik' Albüm...
STAR TV’den Son Dakika Kararı! Yalı Çapkını Dizisi Final Olacağı Konuşuluyordu; Twitter Ayağa Kalktı! “Şu Saçmalığa Bir Son Verin!” mask
STAR TV’den Son Dakika Kararı! Yalı Çapkını Dizisi Final Olacağı Konuşuluyordu; Twitter Ayağa Kalktı! “Şu Saçmalığa Bir Son Verin!”
Yargı Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Hata! Senarist Sen Bunu Nasıl Yaptın! Neva Olayı Çok Fena Patlak Verdi! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki... mask
Yargı Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Hata! Senarist Sen Bunu Nasıl Yaptın! Neva Olayı Çok Fena Patlak Verdi! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki...
Masterchef Somer Şef Seyirciyi Korkuttu! Yaşananlar Dudakları Uçuklattı! En Az 100 Korumayla Geziyordu… “Yok Artık Şefim!” mask
Masterchef Somer Şef Seyirciyi Korkuttu! Yaşananlar Dudakları Uçuklattı! En Az 100 Korumayla Geziyordu… “Yok Artık Şefim!”
Masterchef’ten Elenen Çağatay’a Şeflerden Dudak Uçuklatan Teklif! Paraya Para Demeyecek! Gözyaşlarına Boğulunca Kimse Kıyamadı… Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen Çağatay’a Şeflerden Dudak Uçuklatan Teklif! Paraya Para Demeyecek! Gözyaşlarına Boğulunca Kimse Kıyamadı… Neler Oluyor?
Ayça Ayşin Turan'ın Estetiksiz Hali Dudaklar Uçuklattı! “Doktorunun Ellerine Sağlık!” Doğal Güzel Sananlar Hayatlarının Şokunu Yaşadı! “Ne Olmuş Be Sana!” mask
Ayça Ayşin Turan'ın Estetiksiz Hali Dudaklar Uçuklattı! “Doktorunun Ellerine Sağlık!” Doğal Güzel Sananlar Hayatlarının Şokunu Yaşadı! “Ne Olmuş Be Sana!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'u Hiç Böyle Görmediniz! “İki Doğal Afet!” Birbirlerine Girmişlerdi; O Görselleri Şok Etkisi Yarattı! Meğer Yıllar Önce… mask
Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'u Hiç Böyle Görmediniz! “İki Doğal Afet!” Birbirlerine Girmişlerdi; O Görselleri Şok Etkisi Yarattı! Meğer Yıllar Önce…
Yargı Dizisinde Başrollerin Neden Kavga Ettiği Ortaya Çıktı! Sarmaş Dolaş Hallerinden Eser Kalmadı; Artık Yan Yana Bile Yürümüyorlar! Meğer… mask
Yargı Dizisinde Başrollerin Neden Kavga Ettiği Ortaya Çıktı! Sarmaş Dolaş Hallerinden Eser Kalmadı; Artık Yan Yana Bile Yürümüyorlar! Meğer…
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı Şok Etti! Yaşadıkları Kan Dondurdu! Sözleri Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!” mask
Somer Sivrioğlu’ndan Üvey Anne İtirafı Şok Etti! Yaşadıkları Kan Dondurdu! Sözleri Yenilir Yutulur Şeyler Değil! Meğer Defalarca Kez… “Yok Artık!”
Masterchef Görkem'e Acun Medya'dan Şok Uyarı! Madem Çağatay Gitti Kimse Güvende Değil! “Sus” Denilince… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Masterchef Görkem'e Acun Medya'dan Şok Uyarı! Madem Çağatay Gitti Kimse Güvende Değil! “Sus” Denilince… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
STAR TV’den Son Dakika Kararı! Yalı Çapkını Dizisi Final Olacağı Konuşuluyordu; Twitter Ayağa Kalktı! “Şu Saçmalığa Bir Son Verin!” mask
STAR TV’den Son Dakika Kararı! Yalı Çapkını Dizisi Final Olacağı Konuşuluyordu; Twitter Ayağa Kalktı! “Şu Saçmalığa Bir Son Verin!”
Yargı Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Hata! Senarist Sen Bunu Nasıl Yaptın! Neva Olayı Çok Fena Patlak Verdi! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki... mask
Yargı Dizisinde Akıllara Durgunluk Veren Hata! Senarist Sen Bunu Nasıl Yaptın! Neva Olayı Çok Fena Patlak Verdi! Öyle Bir Olay Yaşandı Ki...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL