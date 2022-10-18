- 18 Eki 2022 - 10:55 G: 18 Eki 2022 - 11:18

Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Mehmet Şef Anında Kaçacak Yer Aradı; Stüdyoda Gözyaşı Seline Döndü! O Olaydan Sonra Hayat Durdu…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur, hüngür hüngür ağladı. Fatma Nur’un ağladığı dakikalarda bir an da yok olan Mehmet Yalçınkaya’ya ise “Kaçacak yer aradı. Adam ne yapsın?” yorumları yapıldı. O olaydan sonra yaşananlar hayat durma noktasına kadar geldi. Peki, Masterchef Fatma Nur neden gözyaşlarına boğuldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. En iyi lahmacunu yapan Büşra ve Fatma Nur, ikinci tura yükselmişlerdi. Mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele veren iki isimden kazanansa Büşra olmuştu. Oyun başlamadan hemen önce Fatma Nur’un hüzün dolu sözleri ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Eki 2022 - 10:55 Ankara- Yaşam

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