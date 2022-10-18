Defne Samyeli’nin Vücuduna Yapışan Kıyafeti 50 Yaşında Olduğunu Unutturdu! “Kızların Yanında Bir Hiç!” Cesaretini Öyle Bir Konuşturdu Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, vücuduna yapışan kıyafetleriyle başları döndürdü! 50 yaşında olduğunu bir kez daha unutturan Defne Samyeli’ne sevenleri ise “Kızların yanında bir hiç” yorumları yapıldı! Cesaretini konuşturan Defne Samyeli, hayranlarından tam not almayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Sol Yanım dizisinde boy gösteren Defne Samyeli, Camdaki Kız gibi başarılı bir projeden Cana üzerine teklif gelmesine rağmen rolü başrol olmadığı için reddetmişti. Televizyon dünyasına yalnızca başrol olabileceği takdirde döneceğini açıklayan Defne Samyeli, artık dizilerde olmak istemediğini göstermişti. Sahnelerin tozunu attıran Samyeli’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.