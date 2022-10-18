Sibel Can’dan Geline Bomba Rest! Verdiğini Geri Aldı; İlk Günden Kaynanalığını Gösterdi! “Seda Sayan Değil, Sen Kadırgalısın!” Son Ana Kadar Kabul Etmemişti…

Bodrum’un en nadide mekanlarından birinde dünya evine giren Merve Kaya ve Engincan Ural, aşklarını taçlandırmıştı. 2022 yılının Nisan ayında gösterişli bir evlenme teklifi alan Merve Kaya, biricik aşkına “Evet” demiş ve ne kadar aşık olduğunu göstermişti. Tatlı bir düğünle evlenen Merve Kaya, düğünde Sibel Can’ın adeta gerisinde gerisin de kalmıştı. Danslarıyla, giyim tarzıyla gelinini ezip geçen Sibel Can, şimdide bomba bir hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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