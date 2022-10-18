Sibel Can’dan Geline Bomba Rest! Verdiğini Geri Aldı; İlk Günden Kaynanalığını Gösterdi! “Seda Sayan Değil, Sen Kadırgalısın!” Son Ana Kadar Kabul Etmemişti…
Kısa bir süre önce oğlu Engincan Ural’ı evlendiren Sibel Can’dan gelinine bir darbe daha geldi. Verdiğini geri alan Sibel Can, kaynanalığını ilk günden gösterince takipçileri ise “Seda Sayan değil, sen kadırgalısın” yorumlarında bulundu. Son ana kadar gelini saymayan Sibel Can, ortalığı kasıp kavurdu! Peki, neler oluyor?
Bodrum’un en nadide mekanlarından birinde dünya evine giren Merve Kaya ve Engincan Ural, aşklarını taçlandırmıştı. 2022 yılının Nisan ayında gösterişli bir evlenme teklifi alan Merve Kaya, biricik aşkına “Evet” demiş ve ne kadar aşık olduğunu göstermişti. Tatlı bir düğünle evlenen Merve Kaya, düğünde Sibel Can’ın adeta gerisinde gerisin de kalmıştı. Danslarıyla, giyim tarzıyla gelinini ezip geçen Sibel Can, şimdide bomba bir hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.