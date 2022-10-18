Seda Sayan “Çıtır” Kocası İsteyince Yaptı Yapacağını! “Kadırgalı Aşk Sana Ne Yaptı!” 60 Yaşında Olduğunu Unutup, Twiter’ı Salladı! “Yok Artık!”
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, kocası için yaptı yapacağını! Sırılsıklam aşık olan Seda Sayan’ın bu hamlesi “Kadırgalı aşk sana ne yaptı be” yorumlarının yapılmasına neden oldu. 60 yaşında olduğunu unutan Seda Sayan, Twitter’ı salladı! İşte Seda Sayan’ın aşkından gözü dönmüş halleri…
Sevgililer Günü’nde çok romantik bir evlilik teklifi aldığını duyuran Seda Sayan, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı dudakların uçuklamasına neden olmuş, birçok tepki gelmişti. Öyle ki, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in bile bu evliliğe karşı olduğu ve bu yüzden düğünlerine katılmayacağı iddia edilmişti. Çok geçmeden iddiaların doğru çıktığı görülmüştü çünkü Oğulcan Engin düğüne katılmamıştı. Her fırsatta sevgisini biricik aşkına itiraf eden Seda Sayan, şimdide kocası istedi diye öyle bir şey yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.