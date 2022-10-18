Seda Sayan “Çıtır” Kocası İsteyince Yaptı Yapacağını! “Kadırgalı Aşk Sana Ne Yaptı!” 60 Yaşında Olduğunu Unutup, Twiter’ı Salladı! “Yok Artık!”

Sevgililer Günü’nde çok romantik bir evlilik teklifi aldığını duyuran Seda Sayan, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı dudakların uçuklamasına neden olmuş, birçok tepki gelmişti. Öyle ki, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in bile bu evliliğe karşı olduğu ve bu yüzden düğünlerine katılmayacağı iddia edilmişti. Çok geçmeden iddiaların doğru çıktığı görülmüştü çünkü Oğulcan Engin düğüne katılmamıştı. Her fırsatta sevgisini biricik aşkına itiraf eden Seda Sayan, şimdide kocası istedi diye öyle bir şey yaptı ki…

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