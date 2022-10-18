Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Eki 2022 - 22:28

Survivor Nisa Yeni Dizisiyle Tokat Gibi Çarptı! STAR TV’yle Tam Tamına 2 Milyon Liraya… “Acun Sen Ne Yaptın!” Hayranları Çılgına Dönecek…

Tv8 ekranlarının favori yarışmalarından biri olan Survivor’dan şampiyon olarak ayrılan Nisa Bölükbaşı, yeni dizisiyle resmen tokat gibi çarptı! STAR Tv’de bulunan diziyle tam tamına 2 milyon liraya anlaşan Nisa Bölükbaşı’nın anlaştığı diziyi görenler ise “Acun sen ne yaptın be” demeden yapamadı! İşte Nisa Bölükbaşı’nın hayranlarını çılgına çeviren o karar…