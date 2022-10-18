- 18 Eki 2022 - 22:28 G: 18 Eki 2022 - 22:50

Survivor Nisa Yeni Dizisiyle Tokat Gibi Çarptı! STAR TV’yle Tam Tamına 2 Milyon Liraya… “Acun Sen Ne Yaptın!” Hayranları Çılgına Dönecek…

Tv8 ekranlarının favori yarışmalarından biri olan Survivor’dan şampiyon olarak ayrılan Nisa Bölükbaşı, yeni dizisiyle resmen tokat gibi çarptı! STAR Tv’de bulunan diziyle tam tamına 2 milyon liraya anlaşan Nisa Bölükbaşı’nın anlaştığı diziyi görenler ise “Acun sen ne yaptın be” demeden yapamadı! İşte Nisa Bölükbaşı’nın hayranlarını çılgına çeviren o karar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez görülen Nisa Bölükbaşı; hal, hareket, olaylara bakış açısı ve performansıyla milyonların kalbini kazanmıştı. Çocuksu ve içten tavırlarıyla izleyenleri ekranlara kilitleyen Nisa Bölükbaşı, yarım kalan işini halletmek adına 2022 sezonuna katılmış ve şampiyon olarak ayrılmıştı. Şimdiyse Nisa Bölükbaşı 2 milyon liralık bir anlaşmaya imzasını attı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Eki 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

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