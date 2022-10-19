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19 Eki 2022 - 13:24

Özgü Namal’ın Vefat Eden Eşi Serdar Oral Kimdir? Serdar Oral Neden Öldü? Özgü Namal ve Serdar Oral Kaç Yıl Evli Kaldılar?

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Özgü Namal, kendisine çocuklarıyla sakin bir hayat kurdu. Eşi Ahmet Serdar Oral’ı geçtiğimiz yıllarda kaybeden Özgü Namal, iki yıl aradan sonra bu yıl kameralara çocuklarıyla tatil yaparken yansımıştı.İşte vefat eden Serdar Oral ile ilgili merak edilen tüm detaylar...