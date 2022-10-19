Özgü Namal’ın Vefat Eden Eşi Serdar Oral Kimdir? Serdar Oral Neden Öldü? Özgü Namal ve Serdar Oral Kaç Yıl Evli Kaldılar?
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Özgü Namal, kendisine çocuklarıyla sakin bir hayat kurdu. Eşi Ahmet Serdar Oral’ı geçtiğimiz yıllarda kaybeden Özgü Namal, iki yıl aradan sonra bu yıl kameralara çocuklarıyla tatil yaparken yansımıştı.İşte vefat eden Serdar Oral ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Özgü Namal, kendisine çocuklarıyla sakin bir hayat kurdu. Eşi Ahmet Serdar Oral’ı geçtiğimiz yıllarda kaybeden Özgü Namal, iki yıl aradan sonra bu yıl kameralara çocuklarıyla tatil yaparken yansımıştı. Peki, Özgü Namal’ın vefat eden eşi Serdar Oral kimdir? Serdar Oral neden öldü? Özgü Namal ve Serdar Oral kaç yıl evli kaldılar? İşte, detaylar…
19 Eki 2022 - 13:24 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.