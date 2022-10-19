Çocuklar Duymasın Dizisinin Beton Orçun’undan Bomba Haber! Acun Ilıcalı Onu Es Geçmedi; Teklifini Sundu! Neler Oluyor?

Bir döneme damgasını vuran ve üç ayrı seri şekilde devam ettirilen Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı Beton Orçun karakteriyle hafızalara kazınan Alp Eren Khamis, şimdilerde kendisini spora adadı. Vücut geliştirme üzerine çok sık paylaşımlar yapması nedeniyle Survivor’a katılacağı konuşulan Alp Eren Khamis, bu iddialara yanıtı Posta Gazetesi’nden Gizem Yetil’e verdi. Peki, Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis, Survivor’a mı hazırlanıyor? Alp Eren Khamis ekranlara dönece mi, yeni projesi ne? Alp Eren Khamis son hali nasıl? İşte, detaylar…