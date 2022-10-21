Çılgın Dondurmacıya Acun Ilıcalı Piyangosu Vurdu! Acun Medya Sonunda Elinden Tuttu... Artık Paraya Para Demeyecek…
Dondurma satışı gerçekleştirirken çektiği videolar ile sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç’in başına resmen talih kuşu kondu. Bir süredir çektiği videolardaki dans figürleriyle eleştirilen Çılgın Dondurmacı, bu kez Acun Ilıcalı ile keşfedilerek gündeme geldi. İşte detaylar...
Dondurma satışı gerçekleştirirken çektiği videolar ile sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç’in başına resmen talih kuşu kondu. Bir süredir çektiği videolardaki dans figürleriyle eleştirilen Çılgın Dondurmacı, bu kez Acun Ilıcalı ile keşfedilerek gündeme geldi. Acun Ilıcalı’nın Çılgın Dondurmacı’ya teklif ettiği iş iddiası ise, ortalığı bir hayli karıştırdı! Peki, Çılgın Dondurmacı’ye Acun Ilıcalı iş teklifinde mi bulundu? Çılgın Dondurmacı, MasterChef’e mi çıkacak? Acun Ilıcalı, Çılgın Dondurmacı’ya ne teklif etti? İşte, detaylar…
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21 Eki 2022 - 22:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.