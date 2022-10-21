- 21 Eki 2022 - 22:06

Çılgın Dondurmacıya Acun Ilıcalı Piyangosu Vurdu! Acun Medya Sonunda Elinden Tuttu... Artık Paraya Para Demeyecek…

Dondurma satışı gerçekleştirirken çektiği videolar ile sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç’in başına resmen talih kuşu kondu. Bir süredir çektiği videolardaki dans figürleriyle eleştirilen Çılgın Dondurmacı, bu kez Acun Ilıcalı ile keşfedilerek gündeme geldi. İşte detaylar...

Dondurma satışı gerçekleştirirken çektiği videolar ile sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç’in başına resmen talih kuşu kondu. Bir süredir çektiği videolardaki dans figürleriyle eleştirilen Çılgın Dondurmacı, bu kez Acun Ilıcalı ile keşfedilerek gündeme geldi. Acun Ilıcalı’nın Çılgın Dondurmacı’ya teklif ettiği iş iddiası ise, ortalığı bir hayli karıştırdı! Peki, Çılgın Dondurmacı’ye Acun Ilıcalı iş teklifinde mi bulundu? Çılgın Dondurmacı, MasterChef’e mi çıkacak? Acun Ilıcalı, Çılgın Dondurmacı’ya ne teklif etti? İşte, detaylar…

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21 Eki 2022 - 22:06 - Magazin

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