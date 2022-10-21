- 21 Eki 2022 - 20:31

TOGG Fiyatları Ne Kadar Olacak Yerli Otomobil TOGG’un Fiyatlarını Duyanların Sesi Soluğu Kesiliyor! Bakan’dan Bomba Açıklamalar Geldi…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından TOGG fiyatları açıklandı. Yerli otomobil TOGG’un fiyatını duyanlarınsa sesi soluğu kesildi. Bakan Varank tarafından bomba açıklamalar arka arkaya geldi. Kısa sürede gündem olan açıklamaları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

Türk yapımı otomobil olan TOGG ile ilgili merak edilen detaylar arka arkaya gelirken açıklamalar ise en üst merciiden yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda fiyat listesi de açıklandı. Merak edilen tüm ayrıntıları sizin için yakından inceledik.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Eki 2022 - 20:31 Ankara- Gündem

# OTOMOTİV İLE İLİŞKİLİ:
Araç Sahiplerine Müjde! Tarihi Akaryakıt İndirimi Geliyor! 2022 Yılının En Büyük Akaryakıt İndirimi İle Litre Başına 5-6 TL İndirim Yapılacak! İşte Tarihi İndirim ve 24 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Araç Sahiplerine Müjde! Tarihi Akaryakıt İndirimi Geliyor! 2022 Yılının En Büyük Akaryakıt İndirimi İle Litre Başına 5-6 TL İndirim Yapılacak! İşte Tarihi İndirim ve 24 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Motorin ve Benzinde Devasa İndirim! Benzinlikler Dolup Dolup Taşacak... İşte Tarih! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2 TL Dev İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 20 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Motorin ve Benzinde Devasa İndirim! Benzinlikler Dolup Dolup Taşacak... İşte Tarih! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2 TL Dev İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 20 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Ankara'da Zamlı TAKSİ Ücretlerini Duyanlar Şok Oldu! Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Zamlı TAKSİ Ücretlerini Duyanlar Şok Oldu! Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam Mı Geldi?
Otomobil Sahiplerine Müjde! Motorine Dev İndirim! İşte Araç Sahiplerini Şenlendiren Dev Motorin İndirimi ve 8 Eylül 2022 Güncel Akaryakıt Fiyatları! mask
Otomobil Sahiplerine Müjde! Motorine Dev İndirim! İşte Araç Sahiplerini Şenlendiren Dev Motorin İndirimi ve 8 Eylül 2022 Güncel Akaryakıt Fiyatları!
Benzine Motorine Zam, LPG’ye İndirim! Araç Sahipleri Sevinsin Mi Üzülsün Mü Bilemedi! İşte Güncel Akaryakıt Zam ve İndirimleri İle Güncel 6 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Benzine Motorine Zam, LPG’ye İndirim! Araç Sahipleri Sevinsin Mi Üzülsün Mü Bilemedi! İşte Güncel Akaryakıt Zam ve İndirimleri İle Güncel 6 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Son dakika: Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Gelişme! Motorin ve Benzine Bir İndirim Daha! İşte Güncel Akaryakıt İndirimleri ve 5 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Son dakika: Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Gelişme! Motorin ve Benzine Bir İndirim Daha! İşte Güncel Akaryakıt İndirimleri ve 5 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Sıfır Otomobil Fiyatlarında Dev Düşüş! Eylül Ayı Fiyatları Güncellendi! İşte Eylül 2022 İndirimli Yeni Fiyatları İle En Ucuz Sıfır Otomobiller! mask
Sıfır Otomobil Fiyatlarında Dev Düşüş! Eylül Ayı Fiyatları Güncellendi! İşte Eylül 2022 İndirimli Yeni Fiyatları İle En Ucuz Sıfır Otomobiller!
Motorin ve Benzin Fiyatlarının Düşüşü Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 4 TL Dev İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 1 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Motorin ve Benzin Fiyatlarının Düşüşü Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 4 TL Dev İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 1 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Türkiye’de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller Hangileri? Güncel Fiyat Listesi Ne Kadar? İşte Ağustos 2022 Elektrikli Otomobiller Fiyat Listesi! mask
Türkiye’de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller Hangileri? Güncel Fiyat Listesi Ne Kadar? İşte Ağustos 2022 Elektrikli Otomobiller Fiyat Listesi!
Benzine 1.51 TL, Motorine 2,41 TL Dev İndirim! Herkes Benzinliklere Koşuyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 2 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Benzine 1.51 TL, Motorine 2,41 TL Dev İndirim! Herkes Benzinliklere Koşuyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 2 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Sosyal Medya Sallandı, Çağlar Ökten Kalpten Gidecek… Yarı Yaşındakilere Taş Çıkartıyor! Ortalık Yangın Yerine Döndü, Deriler İçinde… mask
Seda Sayan’dan Yürek Hoplatan Pozlar! Sosyal Medya Sallandı, Çağlar Ökten Kalpten Gidecek… Yarı Yaşındakilere Taş Çıkartıyor! Ortalık Yangın Yerine Döndü, Deriler İçinde…
Camdaki Kız Dizisinde Koroğlu Ailesi Karıştı! Feride Tüm Ailenin İpini Kesti; Cana Şimdi Hapı Yuttu! Herkes Birbirini Bıçaktan Geçirecek! mask
Camdaki Kız Dizisinde Koroğlu Ailesi Karıştı! Feride Tüm Ailenin İpini Kesti; Cana Şimdi Hapı Yuttu! Herkes Birbirini Bıçaktan Geçirecek!
Yargı Setinde Yangın Çıktı, Oyuncular Canlarını Zor Kurtardı! Bir Anlık Dikkatsizlik Canlarına Mal Olacaktı… “ N’apıyorsunuz Siz Herkes İyi Mi?” Herkes Perişan… mask
Yargı Setinde Yangın Çıktı, Oyuncular Canlarını Zor Kurtardı! Bir Anlık Dikkatsizlik Canlarına Mal Olacaktı… “ N’apıyorsunuz Siz Herkes İyi Mi?” Herkes Perişan…
TOGG Fiyatları Ne Kadar Olacak Yerli Otomobil TOGG’un Fiyatlarını Duyanların Sesi Soluğu Kesiliyor! Bakan’dan Bomba Açıklamalar Geldi… mask
TOGG Fiyatları Ne Kadar Olacak Yerli Otomobil TOGG’un Fiyatlarını Duyanların Sesi Soluğu Kesiliyor! Bakan’dan Bomba Açıklamalar Geldi…
Seren Serengil Hayatının En Kötü Günlerini Yaşıyor! En Zor Anında Bile Ellerini Tutmuştu Ama... “Seren Kaçıncı Kocan Bu!” Neler Oluyor? mask
Seren Serengil Hayatının En Kötü Günlerini Yaşıyor! En Zor Anında Bile Ellerini Tutmuştu Ama... “Seren Kaçıncı Kocan Bu!” Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur Milyonların Önünde Aşkını Bas Bas Bağırdı! “Kalbim Eridi!” Kurları, Cilveleri Boyunu Aştı... Neler Oluyor? mask
Masterchef Fatma Nur Milyonların Önünde Aşkını Bas Bas Bağırdı! “Kalbim Eridi!” Kurları, Cilveleri Boyunu Aştı... Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL