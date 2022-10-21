TOGG Fiyatları Ne Kadar Olacak Yerli Otomobil TOGG’un Fiyatlarını Duyanların Sesi Soluğu Kesiliyor! Bakan’dan Bomba Açıklamalar Geldi…

Türk yapımı otomobil olan TOGG ile ilgili merak edilen detaylar arka arkaya gelirken açıklamalar ise en üst merciiden yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda fiyat listesi de açıklandı. Merak edilen tüm ayrıntıları sizin için yakından inceledik.

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