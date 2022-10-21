TOGG Fiyatları Ne Kadar Olacak Yerli Otomobil TOGG’un Fiyatlarını Duyanların Sesi Soluğu Kesiliyor! Bakan’dan Bomba Açıklamalar Geldi…
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından TOGG fiyatları açıklandı. Yerli otomobil TOGG’un fiyatını duyanlarınsa sesi soluğu kesildi. Bakan Varank tarafından bomba açıklamalar arka arkaya geldi. Kısa sürede gündem olan açıklamaları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Türk yapımı otomobil olan TOGG ile ilgili merak edilen detaylar arka arkaya gelirken açıklamalar ise en üst merciiden yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda fiyat listesi de açıklandı. Merak edilen tüm ayrıntıları sizin için yakından inceledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.