Masterchef Ayaz’a Bomba Teklif! Acun Medya Ellerinden Tuttu; Artık Şampiyon Olmasına Gerek Yok, Şöhreti Buldu! Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi… O İsimle Anlaştı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, son dokunulmazlık için mücadele vermişti. Ülkemizin en değerli şehirlerinden birinde yemekler yapan iki takımdan kazanansa Mavi takım olmuştu. Kırmızı takım ise bireysel mücadele vermiş, kazanan isim Kıvanç olmuştu. Metin ve Tolga’yı eleme potasına giden son iki isim olmuştu. Yarışmanın en yetenekli isimlerinden biri olan Ayaz’ın yüzüne ise şansı güldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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