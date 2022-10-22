Masterchef Ayaz’a Bomba Teklif! Acun Medya Ellerinden Tuttu; Artık Şampiyon Olmasına Gerek Yok, Şöhreti Buldu! Yarışmadan Çekilmesi An Meselesi… O İsimle Anlaştı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Ayaz Geçer’e bomba bir teklif geldi! Acun Medya’nın ellerinden tuttuğu Ayaz Geçer’in artık şampiyon olmasına gerek kalmadı çünkü şöhreti buldu. Yarışmadan çekileceği konuşulan Ayaz Geçer, sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki, Masterchef Ayaz’a sunulan teklif ne oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, son dokunulmazlık için mücadele vermişti. Ülkemizin en değerli şehirlerinden birinde yemekler yapan iki takımdan kazanansa Mavi takım olmuştu. Kırmızı takım ise bireysel mücadele vermiş, kazanan isim Kıvanç olmuştu. Metin ve Tolga’yı eleme potasına giden son iki isim olmuştu. Yarışmanın en yetenekli isimlerinden biri olan Ayaz’ın yüzüne ise şansı güldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.