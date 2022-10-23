- 23 Eki 2022 - 09:27 G: 23 Eki 2022 - 09:32

Altın Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Son Elleri Cüzdanları Alev Alev Yakıyor; Rakamlar Dudakları Uçuklatıyor! 23 Ekim Gram Altın Fiyatları İpleri Kopardı…

Altın fiyatları, yatırımcısının gözlerini yuvalarından çıkardı. Son haliyle cüzdanları alev alev yakan altın, kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Gerek yatırımcısı gerek alıcısı internet üzerinden “23 Ekim altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını aramaya başladı. 1000 liranın altında olan ama son rakamlarla dudakları uçuklatan altın, ipleri koparacağını gösterdi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Psikolojik ve kritik sınır olarak bilinen 1000 liranın altlarına düşen gram altın, yatırımcısında “Acaba almalı mıyım” sorusunu sordurmuştu. Düşükten altın almak isteyenler ise uzmanların sözlerine uyarak; altın düşüşe geçince soluğu kuyumcuda almıştı. Ekim ve Kasım aylarındaki düşüşlerin gelip geçici olduğunu belirten piyasa uzmanları, Aralık ayında gram altının tam tamına 1400 lira olacağını açıklamıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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23 Eki 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Son Elleri Cüzdanları Alev Alev Yakıyor; Rakamlar Dudakları Uçuklatıyor! 23 Ekim Gram Altın Fiyatları İpleri Kopardı… mask
Altın Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Son Elleri Cüzdanları Alev Alev Yakıyor; Rakamlar Dudakları Uçuklatıyor! 23 Ekim Gram Altın Fiyatları İpleri Kopardı…
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