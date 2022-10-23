Altın Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Son Elleri Cüzdanları Alev Alev Yakıyor; Rakamlar Dudakları Uçuklatıyor! 23 Ekim Gram Altın Fiyatları İpleri Kopardı…
Altın fiyatları, yatırımcısının gözlerini yuvalarından çıkardı. Son haliyle cüzdanları alev alev yakan altın, kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Gerek yatırımcısı gerek alıcısı internet üzerinden “23 Ekim altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını aramaya başladı. 1000 liranın altında olan ama son rakamlarla dudakları uçuklatan altın, ipleri koparacağını gösterdi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Psikolojik ve kritik sınır olarak bilinen 1000 liranın altlarına düşen gram altın, yatırımcısında “Acaba almalı mıyım” sorusunu sordurmuştu. Düşükten altın almak isteyenler ise uzmanların sözlerine uyarak; altın düşüşe geçince soluğu kuyumcuda almıştı. Ekim ve Kasım aylarındaki düşüşlerin gelip geçici olduğunu belirten piyasa uzmanları, Aralık ayında gram altının tam tamına 1400 lira olacağını açıklamıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.