Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Eki 2022 - 09:27

Altın Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Son Elleri Cüzdanları Alev Alev Yakıyor; Rakamlar Dudakları Uçuklatıyor! 23 Ekim Gram Altın Fiyatları İpleri Kopardı…

Altın fiyatları, yatırımcısının gözlerini yuvalarından çıkardı. Son haliyle cüzdanları alev alev yakan altın, kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Gerek yatırımcısı gerek alıcısı internet üzerinden “23 Ekim altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını aramaya başladı. 1000 liranın altında olan ama son rakamlarla dudakları uçuklatan altın, ipleri koparacağını gösterdi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?