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23 Eki 2022 - 22:05

Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Serveti Dudakları Uçuklattı! Boşanma Sonrasında Öyle Bir Şeye Yatırım Yapmış Ki… “Acun El Verdi, Destek Oldu!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te 4 yıldır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın tüm serveti açıklandı. Boşanma sonrasında öyle bir şeye yatırım yapmış ki, sosyal medya sallanıyor! “Acun’un ellerinden tuttuğu resmen zengin oluyor” yorumlarını alan Danilo Zanna, şok etkisi yarattı. Peki, Danilo Zanna serveti ne kadar?