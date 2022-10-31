Melike Şahin'in Sevgili Paylaşımı Olay Oldu! Melike Şahin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Melike Şahin Evli Mi, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Son olarak Gazapizm isimli rap grubu ile düet olarak çıkardığı ‘Olur mu?’ isimli parça ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen ünlü şarkıcı Melike Şahin, konserlerine sonbahar aylarında da tam gaz devam eden isimlerden biri olmasıyla da dikkatleri üzerine çeker hale geldi. İşte Melike Şahin ile ilgili detaylar...
Son olarak Gazapizm isimli rap grubu ile düet olarak çıkardığı ‘Olur mu?’ isimli parça ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen ünlü şarkıcı Melike Şahin, konserlerine sonbahar aylarında da tam gaz devam eden isimlerden biri olmasıyla da dikkatleri üzerine çeker hale geldi. Pek çok ünlü ismin dinlemeye gittiği şarkıcılarından biri olan Melike Şahin’in kim olduğu ise, magazin takipçilerinin gündemine yeni parçası sonrasında yeniden oturdu. Peki, Melike Şahin kimdir, kaç yaşındadır? Melike Şahin nasıl ünlü oldu? Melike Şahin aslen nereli? Melike Şahin şarkıları neler? İşte, detaylar…
31 Eki 2022 - 14:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.