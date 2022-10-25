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25 Eki 2022 - 13:55

Hadise’ye Boşanma Sonrasında Bir Haller Oldu! 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; İç Çamaşırını Çıkarıp Attı… Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı!

Kısa bir süre önce boşanma kararı alan Hadise, küllerinden adeta yeniden doğdu! 5 aylık evliliğini sadece 5 dakikada bitiren Hadise, iç çamaşırını çıkarıp attı ve dekoltesiyle adeta alev alev yaktı. Hayranlarından bu halleriyle tam not alan Hadise, nefesleri kesmeyi bir kez daha başardı. Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?