- 25 Eki 2022 - 13:55 G: 25 Eki 2022 - 14:11

Hadise’ye Boşanma Sonrasında Bir Haller Oldu! 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; İç Çamaşırını Çıkarıp Attı… Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı!

Kısa bir süre önce boşanma kararı alan Hadise, küllerinden adeta yeniden doğdu! 5 aylık evliliğini sadece 5 dakikada bitiren Hadise, iç çamaşırını çıkarıp attı ve dekoltesiyle adeta alev alev yaktı. Hayranlarından bu halleriyle tam not alan Hadise, nefesleri kesmeyi bir kez daha başardı. Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?

Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, 3 milyon liralık bir yüzükle paylaşımda bulunmuştu. Sessiz sedasız 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda dünya evine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler, 30 Eylül’de boşanma kararı almışlardı. 5 ay süren evliliklerini sadece 5 dakikada bitiren ikili, yollarını sonsuza kadar ayırmışlardı. Hadise ise boşanma sonrasında kıyafetlerini yeniden değiştirmişti. İç çamaşırsız bir paylaşımda bulunarak nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Eki 2022 - 13:55 Ankara- Yaşam

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