- 25 Eki 2022 - 15:28 G: 25 Eki 2022 - 15:33

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Çiftine Hırsızlık Şoku! Kadırgalı Esti Gürledi, Çıkışını Eline Verdi... Öyle Bir Şeye Şahit Oldu Ki, Akıl Yanıyor!

Yıllardır ekranlarda fırtınalar estiren ünlü sanatçı Seda Sayan ve 7. Eşi Çağlar Ökten çifti hırsızlık şoku yaşadı. Kadırgalı esti gürledi. Çalışanın eline tutuşturulan çıkış kâğıdının nedenini öğrenenlerse resmen hayatının şokunu yaşadı. Peki, Sabahların Sultanını bu kadar sinirlendiren olay neydi? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte, merak edilen tüm ayrıntılar!

59 yaşında olmasına rağmen yarı yaşındakilere taş çıkaran, hem düzgün fiziği hem de güzelliğiyle akılları yerinden oynatan Sabahların Sultanı Seda Sayan, bir an olsun sosyal medya ve magazin gündeminden düşmüyor. 7. Kez nikâh masasına oturduğu, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile sürekli boşanacaklar iddialarını yalanlayan ünlü sanatçının bu sefer başına gelenlere inanamayacaksınız. Herkesin hayretle izlediği konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

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25 Eki 2022 - 15:28 Ankara- Yaşam

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten Çiftine Hırsızlık Şoku! Kadırgalı Esti Gürledi, Çıkışını Eline Verdi... Öyle Bir Şeye Şahit Oldu Ki, Akıl Yanıyor! mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Çiftine Hırsızlık Şoku! Kadırgalı Esti Gürledi, Çıkışını Eline Verdi... Öyle Bir Şeye Şahit Oldu Ki, Akıl Yanıyor!
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