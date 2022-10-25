Seda Sayan ve Çağlar Ökten Çiftine Hırsızlık Şoku! Kadırgalı Esti Gürledi, Çıkışını Eline Verdi... Öyle Bir Şeye Şahit Oldu Ki, Akıl Yanıyor!

59 yaşında olmasına rağmen yarı yaşındakilere taş çıkaran, hem düzgün fiziği hem de güzelliğiyle akılları yerinden oynatan Sabahların Sultanı Seda Sayan, bir an olsun sosyal medya ve magazin gündeminden düşmüyor. 7. Kez nikâh masasına oturduğu, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile sürekli boşanacaklar iddialarını yalanlayan ünlü sanatçının bu sefer başına gelenlere inanamayacaksınız. Herkesin hayretle izlediği konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

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