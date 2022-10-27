- 27 Eki 2022 - 12:33

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisine Büyük Sürpriz! Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman Geliyor! Ahmet Arıman Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizinin kadrosuna bu hafta itibariyle dahil olan Türk sinemasının usta ismi Ahmet Arıman, dizideki karakteriyle herkesi şaşırttı. Hababam Sınıfı isimli seride canlandırdığı ‘Hayta İsmail’ karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman’ın özel yaşamına dair ortaya çıkan detaylar ise, şaşkınlığı iki katına çıkardı! İşte detaylar...

Show TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli dizinin kadrosuna bu hafta itibariyle dahil olan Türk sinemasının usta ismi Ahmet Arıman, dizideki karakteriyle herkesi şaşırttı. Hababam Sınıfı isimli seride canlandırdığı ‘Hayta İsmail’ karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman’ın özel yaşamına dair ortaya çıkan detaylar ise, şaşkınlığı iki katına çıkardı! Peki, Hababam Sınıfı’nın Hayta İsmail’i Ahmet Arıman şimdilerde ne yapıyor? Ahmet Arıman son hali nasıl? Ahmet Arıma kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte, detaylar…

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27 Eki 2022 - 12:33 - Magazin

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