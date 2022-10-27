Turbo Turabi Ne Zaman Survivor Şampiyonu Oldu? Turbo Turabi Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Turabi Kimdir, Aslen Nerelidir? Meğer Acun Ilıcalı İle...

Türkiye’de katıldığı yarışmalar ile popüler olan özellikle de Survivor Türkiye yarışmasının şampiyonu olmasıyla hafızalara kazınan Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarından gerçekleştirdiği açıklamalara kadar pek çok konuyla gündem olmaya başladı. Özellikle Survivor Türkiye 2023 yarışması öncesi dikkat çeken Turabi Çamkıran’ın şimdilerde ne yaptığı ise, herkesi şaşırttı! Peki, Turbo Turabi kimdir, kaç yaşındadır? Turbo Turabi ne zaman Survivor şampiyonu oldu? Turbo Turabi şimdi ne yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…