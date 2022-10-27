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27 Eki 2022 - 17:12

Trendyol ve Hepsiburada Muhteşem İndirimler Ne Zaman Başlayacak? Fiyatlar Yerle Yeksan Olacak… 500 Liralık Ürünler 50 – 60 Liraya Kadar Düşecek!

İndirim, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünya çapında takip edilen önemli bir faktör! Ülkemizde de en çok alışveriş yapılan markalardan biri olan Trendyol ve Hepsiburada’da indirimlerin başlamasına ramak kaldı! Fiyatların yerle yeksan olacağı hatta 500 liralık ürünlerin bile 50 – 60 liraya, sınırlı stokla satılacak olan ürünler için heyecan arttı. Peki, Trendyol ve Hepsiburada muhteşem indirimler ne zaman başlayacak?