Trendyol ve Hepsiburada Muhteşem İndirimler Ne Zaman Başlayacak? Fiyatlar Yerle Yeksan Olacak… 500 Liralık Ürünler 50 – 60 Liraya Kadar Düşecek!
İndirim, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünya çapında takip edilen önemli bir faktör! Ülkemizde de en çok alışveriş yapılan markalardan biri olan Trendyol ve Hepsiburada’da indirimlerin başlamasına ramak kaldı! Fiyatların yerle yeksan olacağı hatta 500 liralık ürünlerin bile 50 – 60 liraya, sınırlı stokla satılacak olan ürünler için heyecan arttı. Peki, Trendyol ve Hepsiburada muhteşem indirimler ne zaman başlayacak?
‘Efsane Cuma’ olarak bilinen Black Friday’a sayılı zaman kaldı. Teknolojiden giyime, mutfak malzemelerinden banyo ürünlerine kadar birçok üründe %50’yi aşan indirimlerin yaşanacağı günler; doğal olarak araştırma konusu oldu. Özellikle indirim severler tarafından araştırılan bu günleri Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.