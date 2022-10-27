- 27 Eki 2022 - 17:12 G: 27 Eki 2022 - 17:24

Trendyol ve Hepsiburada Muhteşem İndirimler Ne Zaman Başlayacak? Fiyatlar Yerle Yeksan Olacak… 500 Liralık Ürünler 50 – 60 Liraya Kadar Düşecek!

İndirim, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünya çapında takip edilen önemli bir faktör! Ülkemizde de en çok alışveriş yapılan markalardan biri olan Trendyol ve Hepsiburada’da indirimlerin başlamasına ramak kaldı! Fiyatların yerle yeksan olacağı hatta 500 liralık ürünlerin bile 50 – 60 liraya, sınırlı stokla satılacak olan ürünler için heyecan arttı. Peki, Trendyol ve Hepsiburada muhteşem indirimler ne zaman başlayacak?

‘Efsane Cuma’ olarak bilinen Black Friday’a sayılı zaman kaldı. Teknolojiden giyime, mutfak malzemelerinden banyo ürünlerine kadar birçok üründe %50’yi aşan indirimlerin yaşanacağı günler; doğal olarak araştırma konusu oldu. Özellikle indirim severler tarafından araştırılan bu günleri Haberler Ankara olarak sizlere hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Eki 2022 - 17:12 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Etiketleri Yarıya İndirdi! Peynir, Bulgur, Tavuk, Sabun… Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi! Marketler Hınca Hınç Dolu… mask
Tarım Kredi Market Etiketleri Yarıya İndirdi! Peynir, Bulgur, Tavuk, Sabun… Bugün Aldınız Aldınız; Fiyatlar Diplere Çekildi! Marketler Hınca Hınç Dolu…
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü! mask
Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimlerini Yapıyor! Dev Kampanyaları Açıkladı! Çamaşır Deterjanı 99 Lira, Sucuk 27 Lira, Peynir 52 Liraya Düştü!
Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! En Büyük Kampanya Burada! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik… mask
Migros Market’ten Yeri Göğü Sallayan Dev İndirim! Kırmızı Et ve Kıyma Fiyatları Düştü! En Büyük Kampanya Burada! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte, İncik…
Tarım Kredi Market Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Sucuk 27 Lira, Çay 36 Lira, Tuvalet Kağıdı 122 Lira, Çamaşır Deterjanı 99 Lira… Raflar Bomboş Kaldı! mask
Tarım Kredi Market Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Sucuk 27 Lira, Çay 36 Lira, Tuvalet Kağıdı 122 Lira, Çamaşır Deterjanı 99 Lira… Raflar Bomboş Kaldı!
A101 Market İndirimin En Alasını Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Sucuk, Tereyağı, Peynir… Fiyatlar Diplerde; Yetişen Ucuza Alışveriş Yapıyor! Raflar Bomboş Kalacak… mask
A101 Market İndirimin En Alasını Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Sucuk, Tereyağı, Peynir… Fiyatlar Diplerde; Yetişen Ucuza Alışveriş Yapıyor! Raflar Bomboş Kalacak…
Tarım Kredi Market Cumartesine Özel Dev İndirimini Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Zeytin, Un, Süt… Fiyat Etiketleri Yarı Yarıya İndi! Saatler Sonra Bitiyor… mask
Tarım Kredi Market Cumartesine Özel Dev İndirimini Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Zeytin, Un, Süt… Fiyat Etiketleri Yarı Yarıya İndi! Saatler Sonra Bitiyor…
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemez Oldu! Patates 6 Lira, Tavuk 38 Lira, Toz Şeker 99 Lira, Ayçiçek Yağı 149 Lira… Market Ağzına Kadar Dolu! mask
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemez Oldu! Patates 6 Lira, Tavuk 38 Lira, Toz Şeker 99 Lira, Ayçiçek Yağı 149 Lira… Market Ağzına Kadar Dolu!
BİM Market’ten Hafta sonu İndirim Bayrağını Çekti! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Fiyatları Yarıya İndi. İşte Fiyatı Düşen Aktüel ürünler! mask
BİM Market’ten Hafta sonu İndirim Bayrağını Çekti! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Fiyatları Yarıya İndi. İşte Fiyatı Düşen Aktüel ürünler!
ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler! mask
ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler!
Tarım Kredi Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Un 9 Lira, Pirinç 27 Lira, Tuvalet Kağıda 53 Liraya Düştü! mask
Tarım Kredi Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Un 9 Lira, Pirinç 27 Lira, Tuvalet Kağıda 53 Liraya Düştü!
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