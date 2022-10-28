Üç Kız Kardeş Dizisinde Büyük Matem Var! Mine Ölüyor! Ağzı Yüzü Tanınmaz Halde.... Somer’in Sonu Hapishane Oldu! “Hak Ettiğinizi Sonunda Buldunuz!” Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Mine’nin öldüğü gündeme bomba gibi düştü. Ağzı yüzü haş diye dağılan Mine’nin sonu yürekleri dağladı. Somer’in sonunun hapis olması ise kaçınılmaz bir konuma geldi. “Hak ettiğinizi sonunda buldunuz” yorumlarını alan Üç Kız Kardeş dizisindeki Somer ve Mine, ortalığın çok fena karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarının yıldızı olmuştu. Daha ilk bölümüyle ortalığı zangır zangır sallayan Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın hayallerindeki evliliği Somer’le yapacağını düşünmesine rağmen bir türlü istediğini elde edememesi seyircileri şok ediyordu. Somer’in Mine’yle olan yakınlığını fark eden Türkan, ortalığı yangın yerine çevirmişti. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.