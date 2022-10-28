- 28 Eki 2022 - 23:31

Camdaki Kız Dizisinde Büyük Şok! Feride'nin Aldığı Gizli Telefon Dünyasını Başına Yıktı! Köroğlu Konağı Zangır Zangır Sallandı! Sosyal Medya Sallanıyor…

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Camdaki Kız dizisi, 27 Ekim 2022 Perşembe günü 54. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Yaşananlar ile seyircisini şoktan şoka sürüklemeyi başaran Camdaki Kız dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Kanal D ekranlarının fenomen yapımı Camdaki Kız dizisi, 27 Ekim 2022 Perşembe günü 54. bölümü ile seyircisini buluşturdu. Yaşananlar ile seyircisini şoktan şoka sürüklemeyi başaran Camdaki Kız dizisinin son bölümü sosyal medya platformlarının en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı bir kez daha başardı. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

28 Eki 2022 - 23:31 - Dizi Haberleri

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