- 28 Eki 2022 - 16:06

Özgü Namal Öyle Bir Yerde Göründü Ki… 2020 Yılında Eşini Kaybetmişti; Halleri, Tavırları Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?

Ekranların fenomen isimlerinden biri olan ve hafızalara özellikle de Kurtlar Vadisi’nin Elif’i olarak kazınmış olan ünlü oyuncu Özgü Namal, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Özellikle de eşini kaybettikten sonra kameralardan uzaklaşan Özgü Namal, geçtiğimiz gün İstanbul’da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ekranların fenomen isimlerinden biri olan ve hafızalara özellikle de Kurtlar Vadisi’nin Elif’i olarak kazınmış olan ünlü oyuncu Özgü Namal, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Özellikle de eşini kaybettikten sonra kameralardan uzaklaşan Özgü Namal, geçtiğimiz gün İstanbul’da ortaya çıktı. Özgü Namal’ın objektiflere yansıyan halleri ise, herkesi şaşırttı! Peki, Özgü Namal nerede görüntülendi? Özgü Namal nasıl objektiflere yansıdı? Özgü Namal şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar…

28 Eki 2022 - 16:06 - Magazin

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