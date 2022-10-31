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31 Eki 2022 - 13:56

Masterchef Fatma Nur Aşkını 83 Milyon İzlerken Haykırdı! Şeflerin Önünde Diz Çöküp Evlenme Teklifi Etmediği Kaldı! “Fatma Nur Baban İzliyor!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur, yine 83 milyonun önünde aşkını haykırdı. Şeflerin önünde ilan-ı aşk yapan Fatma Nur’un bir tek evlenme teklifi etmediği kaldı! “Fatma Nur seni baban izliyor baban!” yorumlarını alan Masterchef yarışmacısı, ortalığı aşkıyla alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…