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30 Eki 2022 - 16:22

Demet Akalın Biricik Aşkı Okan Kurt’a Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Gören, Duyan Neye Uğradığını Şaşırıyor! Kızları Hira Küçük Dilini Yuttu! Neler Oluyor?

Gündemin ve magazin dünyasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, yine şok eden bir iddiayla anılmaya başladı! Demet Akalın, biricik aşkı Okan Kurt’a öyle bir şey yaptı ki, gören duyan neye uğradığını şaşırdı! Kızları Hira’nın bile bu olayla birlikte küçük dilini yuttuğu gündeme geldi. Peki, Demet Akalın ve Okan Kurt arasında neler oluyor?