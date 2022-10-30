- 30 Eki 2022 - 16:22

Demet Akalın Biricik Aşkı Okan Kurt’a Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Gören, Duyan Neye Uğradığını Şaşırıyor! Kızları Hira Küçük Dilini Yuttu! Neler Oluyor?

Gündemin ve magazin dünyasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın ve Okan Kurt çifti, yine şok eden bir iddiayla anılmaya başladı! Demet Akalın, biricik aşkı Okan Kurt’a öyle bir şey yaptı ki, gören duyan neye uğradığını şaşırdı! Kızları Hira’nın bile bu olayla birlikte küçük dilini yuttuğu gündeme geldi. Peki, Demet Akalın ve Okan Kurt arasında neler oluyor?

2012 yılında Okan Kurt’la dünya evine giren Demet Akalın, 2018 yılında boşanmışlardı. Boşanmış olmalarına rağmen aşklarına yenik düşen Demet Akalın ve Okan Kurt, aynı evde yaşamaya başlamışlardı. Kızları Hira Kurt için muhteşem anne – baba olan Demet Akalın ve Okan Kurt, paylaşımlarıyla ortalığı sallıyorlardı. Her an mutlu olduklarına dair paylaşımlarda bulunan Demet Akalın ve Okan Kurt hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Eki 2022 - 16:22 Ankara- Yaşam

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