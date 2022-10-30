Şeyma Subaşı’nın Hayatı Bitti! Babasından Gelen Darbe Mısırlı Milyoner’in Bile Çılgına Dönmesine Neden Oldu… Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülmeye Başladı!

Acun Ilıcalı’yla yaşadığı 8 – 9 yıllık aşkla gündemden düşmek nedir bilmeyen Şeyma Subaşı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. İlişkilerinin sadece 1 yılını evli geçiren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, sosyal medyada yankı uyandırıyordu. Boşanma sonrasında Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’yle yakınlaşan Şeyma Subaşı, bir küs bir barışık olduğu sevgilisiyle en son olarak yeniden barışmıştı. Gündemi sallayan bir iddia, Acun Ilıcalı’nın kıs kıs güleceğine dair yorumlara neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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