Şeyma Subaşı’nın Hayatı Bitti! Babasından Gelen Darbe Mısırlı Milyoner’in Bile Çılgına Dönmesine Neden Oldu… Acun Ilıcalı Kıs Kıs Gülmeye Başladı!
Magazin dünyasını hem paylaşımlarıyla hem de aşk hayatıyla sallayan Şeyma Subaşı’nın hayatının bittiğine dair iddialar gündeme geldi. Babasından gelen darbe, Mısırlı milyoner sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin bile çılgına dönmesine neden oldu. Olaylar sonrasında birçok kişi, “Acun Ilıcalı kıs kıs gülmeye başlamıştır” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaşadığı 8 – 9 yıllık aşkla gündemden düşmek nedir bilmeyen Şeyma Subaşı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. İlişkilerinin sadece 1 yılını evli geçiren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, sosyal medyada yankı uyandırıyordu. Boşanma sonrasında Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’yle yakınlaşan Şeyma Subaşı, bir küs bir barışık olduğu sevgilisiyle en son olarak yeniden barışmıştı. Gündemi sallayan bir iddia, Acun Ilıcalı’nın kıs kıs güleceğine dair yorumlara neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.