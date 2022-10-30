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30 Eki 2022 - 21:29

Survivor 2023 Yarışmasına Parkur Canavarı Geri Geliyor! Bu Kez Kimsenin Şansı Yok; Kupayı Alıp Düzce’ye Dönecek! Acun Her Gün Tırım Tırım Aradı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için çalışmalar tüm hızıyla çalışmalar devam ediyordu ki gelen son transfer haberi ağızların açık kalmasına neden oldu! “Parkur canavarı” olarak bilinen ismin geri gelişi şok içerisinde bıraktı. Bu kez kimseye şans vermeyecek olan ismin Düzce’ye kupayı aldığı gibi götürmesi bekleniyor! Acun Ilıcalı’nın her gün tırım tırım aradığı yarışmacıya sözleşmeleri imzalatması şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…