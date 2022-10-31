Emeklilere, İşsizlere ve Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! En Az 5400 Lira Anında Hesaplara Yatıyor! Böylesi İlk Kez Görülüyor…
Bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında kasım ayı itibariyle yeni bir ay daha başladı. Emekli, işsiz ya da ev hanımı gibi kriterleri taşıyan vatandaşların başvuru aracılığıyla yararlanabileceği Aile Destek Programı kapsamında yeni ay ödemeleri için geri sayım başlamışken; bir yandan da başvuruların alınmaya hala devam ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında kasım ayı itibariyle yeni bir ay daha başladı. Emekli, işsiz ya da ev hanımı gibi kriterleri taşıyan vatandaşların başvuru aracılığıyla yararlanabileceği Aile Destek Programı kapsamında yeni ay ödemeleri için geri sayım başlamışken; bir yandan da başvuruların alınmaya hala devam ettiği öğrenildi. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar? Aile Destek Programı başvurusu nereye yapılır, şartları neler? İşte 2022 Aile Destek Programı başvuru ekranı…
31 Eki 2022 - 14:23 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.