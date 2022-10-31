- 31 Eki 2022 - 14:23 G: 31 Eki 2022 - 14:32

Emeklilere, İşsizlere ve Ev Hanımlarına Büyük Müjde Verildi! En Az 5400 Lira Anında Hesaplara Yatıyor! Böylesi İlk Kez Görülüyor…

Bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında kasım ayı itibariyle yeni bir ay daha başladı. Emekli, işsiz ya da ev hanımı gibi kriterleri taşıyan vatandaşların başvuru aracılığıyla yararlanabileceği Aile Destek Programı kapsamında yeni ay ödemeleri için geri sayım başlamışken; bir yandan da başvuruların alınmaya hala devam ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında kasım ayı itibariyle yeni bir ay daha başladı. Emekli, işsiz ya da ev hanımı gibi kriterleri taşıyan vatandaşların başvuru aracılığıyla yararlanabileceği Aile Destek Programı kapsamında yeni ay ödemeleri için geri sayım başlamışken; bir yandan da başvuruların alınmaya hala devam ettiği öğrenildi. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar? Aile Destek Programı başvurusu nereye yapılır, şartları neler? İşte 2022 Aile Destek Programı başvuru ekranı…

31 Eki 2022 - 14:23 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Elektrik Faturası Nasıl Az Gelir? Elektrik Faturasının Az Gelmesi İçin Neler Yapılmalı? mask
Elektrik Faturası Nasıl Az Gelir? Elektrik Faturasının Az Gelmesi İçin Neler Yapılmalı?
Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçiliğine Atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Resmi Gazetede Yayımlandı... mask
Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçiliğine Atandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzasıyla Resmi Gazetede Yayımlandı...
Ankara Elektrik Kesintisi! 31 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 31 Ekim 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Esnaf Kredi Destek Başvuru Detayları Belli Oldu! 100 Milyar Lira Hızlı Kredi Desteği! Tam Tamına 60 Vadeye Bölünüyor! %75 Oranında Kredi Fırsatı Sonunda Açıklandı… mask
Esnaf Kredi Destek Başvuru Detayları Belli Oldu! 100 Milyar Lira Hızlı Kredi Desteği! Tam Tamına 60 Vadeye Bölünüyor! %75 Oranında Kredi Fırsatı Sonunda Açıklandı…
Ankara Elektrik Kesintisi! 30 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 30 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de...
Kızılay Gönüllüleri Cumhuriyet Bayramını Coşkuyla Kutluyor... mask
Kızılay Gönüllüleri Cumhuriyet Bayramını Coşkuyla Kutluyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Mesajı!
Togg ilhamını ‘Türkiye’nin Renkleri'nden Aldı... mask
Togg ilhamını ‘Türkiye’nin Renkleri'nden Aldı...
Emekliler En Az 4500 Lira Anında Ödeme! Banka Çıtayı Yükseltti... Cepler Paradan Dolup Taşacak! Başvuranın O Sözüne Karşılık Hesabına Geçiyor! mask
Emekliler En Az 4500 Lira Anında Ödeme! Banka Çıtayı Yükseltti... Cepler Paradan Dolup Taşacak! Başvuranın O Sözüne Karşılık Hesabına Geçiyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Yürekleri Ağıza Getiren Haber! Dizi Final Mi Oldu, Bitti Mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir? mask
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı Dizisinde Yürekleri Ağıza Getiren Haber! Dizi Final Mi Oldu, Bitti Mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. Sezon Oyuncuları Kimlerdir?
Murat Yıldırım’ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızı Miray’ı Tutuşu Herkesi Korkuttu! Panik Atak Krizlerini Tetikledi! “Murat Ne Olur Yapma!” mask
Murat Yıldırım’ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızı Miray’ı Tutuşu Herkesi Korkuttu! Panik Atak Krizlerini Tetikledi! “Murat Ne Olur Yapma!”
Yasemin Özilhan’ın Kuyruklu Minisiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Görenlerin Nefesi Kesildi! Sosyal Medyada Alevli Beğeni Rekoru Geldi... “Haya Sanat Güzel Bacım!” mask
Yasemin Özilhan’ın Kuyruklu Minisiyle Ortalığı Kasıp Kavurdu! Görenlerin Nefesi Kesildi! Sosyal Medyada Alevli Beğeni Rekoru Geldi... “Haya Sanat Güzel Bacım!”
Elektrik Faturası Nasıl Az Gelir? Elektrik Faturasının Az Gelmesi İçin Neler Yapılmalı? mask
Elektrik Faturası Nasıl Az Gelir? Elektrik Faturasının Az Gelmesi İçin Neler Yapılmalı?
Seren Serengil Yıllar Sonra Yeniden Gelinlik Giyiyor! Evlilik Teklifi Ortalığı Kattı Karıştırdı; Mustafa Tohma Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Gelin Olmuş Gidiyorsun!” mask
Seren Serengil Yıllar Sonra Yeniden Gelinlik Giyiyor! Evlilik Teklifi Ortalığı Kattı Karıştırdı; Mustafa Tohma Öyle Bir Şey Yaptı Ki... “Gelin Olmuş Gidiyorsun!”
Hülya Avşar'dan Mastürbasyon Sahnesi Hakkımda Şok Eden Yorum!! “O İşin Patenti Ben de” Yıllar Önce Milyonlar İzlemiş! “Boyun Kadar Kızın Var, Az Utanman Olsun!” mask
Hülya Avşar'dan Mastürbasyon Sahnesi Hakkımda Şok Eden Yorum!! “O İşin Patenti Ben de” Yıllar Önce Milyonlar İzlemiş! “Boyun Kadar Kızın Var, Az Utanman Olsun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL