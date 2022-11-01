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01 Kas 2022 - 11:54

650 TL Çocuk Desteği Ödemesi Müjdesi! İlk Başvurulara Ödeme Başlıyor! Hanelerdeki Çocuk Sayısı Artacak! Çocuk Yardımı Ne Zaman Yatıyor, Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğu olan herkese büyük müjdeyi verdi! 350 lira ile 650 lira arasında ödemelerin yatacağı açıklandı. Bu haberden sonra hanelerdeki çocuk sayısının artabileceğine dair yorum yapıldı. Dar gelirli ailelerin bir kez daha yanında olduğunu gösteren hükümet, milyonlarca aile için düğmeye bastı. İşte merak edilen tüm detaylar…