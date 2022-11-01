650 TL Çocuk Desteği Ödemesi Müjdesi! İlk Başvurulara Ödeme Başlıyor! Hanelerdeki Çocuk Sayısı Artacak! Çocuk Yardımı Ne Zaman Yatıyor, Başvuru Nasıl Yapılıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğu olan herkese büyük müjdeyi verdi! 350 lira ile 650 lira arasında ödemelerin yatacağı açıklandı. Bu haberden sonra hanelerdeki çocuk sayısının artabileceğine dair yorum yapıldı. Dar gelirli ailelerin bir kez daha yanında olduğunu gösteren hükümet, milyonlarca aile için düğmeye bastı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kasım ayına saatler kala, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında düzenli olarak ödenen çocuk desteği hak sahiplerine ulaşmaya başlayacak. İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını açıklayan hükümet, çocuk desteği ödemeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Gelen son dakika açıklamaları ise yüzleri güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.