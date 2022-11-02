TikTok Fenomeni Esra Rabia Ünal Yine Yaptı Yapacağını! Daracık Taytlı Videolarıyla Olay Oldu! “Başındakinin Değerinden Utan!”
Sosyal medyanın yeni isimlerinden biri olan TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile takipçilerini adeta şoktan şoka sürükledi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken kıyafetler ile kamera karşısına geçen TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal’ın paylaştığı videoda kalça dansı şovu yapması da dikkat çekti. İşte detaylar...
Sosyal medyanın yeni isimlerinden biri olan TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile takipçilerini adeta şoktan şoka sürükledi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken kıyafetler ile kamera karşısına geçen TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal’ın paylaştığı videoda kalça dansı şovu yapması da dikkat çekti. Her iki konu hakkında da eleştirilere maruz kalan TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal’ın yeni videosuna gelen yorumlar ise, ağızları açık bıraktı! Peki, TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal nasıl bir paylaşım yaptı? TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal neden eleştirildi? İşte, detaylar…
02 Kas 2022 - 21:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.