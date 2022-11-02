Pınar Deniz Binlerce Kişinin İçinde Kaan Yıldırım'ı Rezil Etti! "Bu Kadarı da Yapılmaz Ki!" Kaan Urgancıoğlu Köşeden Kıs Kıs Gülüyor! “Yok Artık!”

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla her daim bakışları üzerinde tutan Pınar Deniz, binlerce kişinin içerisinde sevgilisi Kaan Yıldırım’ı resmen rezil etti. Ortalığı yangın yerine çeviren paylaşımın ortaya çıkmasıyla birlikte yorumlar arka arkaya gelirken öte yandan da takipçileri Kaan Urgancıoğlu’na laf atmaktan geri durmadı. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan o paylaşımı sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

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