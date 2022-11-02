- 02 Kas 2022 - 23:28 G: 02 Kas 2022 - 23:37

Pınar Deniz Binlerce Kişinin İçinde Kaan Yıldırım'ı Rezil Etti! "Bu Kadarı da Yapılmaz Ki!" Kaan Urgancıoğlu Köşeden Kıs Kıs Gülüyor! “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım’ı herkesin içerisinde rezil etti. Bu kadarına da “Yok Artık!” diyeceğiniz o anları gören duyan ne yapacağını şaşırdı. Kaan Urgancıoğlu’nun bir köşeden kıs kıs güldüğü o anları ve konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar...

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla her daim bakışları üzerinde tutan Pınar Deniz, binlerce kişinin içerisinde sevgilisi Kaan Yıldırım’ı resmen rezil etti. Ortalığı yangın yerine çeviren paylaşımın ortaya çıkmasıyla birlikte yorumlar arka arkaya gelirken öte yandan da takipçileri Kaan Urgancıoğlu’na laf atmaktan geri durmadı. Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birisi olan o paylaşımı sizin için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

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02 Kas 2022 - 23:28 Ankara- Yaşam

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