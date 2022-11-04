Masterchef Yarışmacılarının Aldığı Ücretler Kafaları Bozdurdu! Fatma Nur, Barış, Büşra, Metin, Burak Kaya… “Acun Hiçbiri Beş Kuruş Hak Etmiyor!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan yarışmacılara verilen ücretlerin hepsi ifşa oldu! Birçok kişi kazanılan paraları görünce “Kafam bozuldu” yorumlarında bulundu! Yarışmanın öne çıkan isimleri; Fatma Nur, Barış, Büşra, Metin ve Burak Kaya’nın aldıkları paralar ise tokat gibi çarptı! İşte milyonların “Acun hiçbiri beş kuruş parayı hak etmiyor” dedirten o ücretleri…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Hem Mavi takım hem de Kırmızı takım, İtalyan mutfağının öne çıkan yemeklerini yapmaya çalışan yarışmacılar, bir puan fazla kazanmak için canla başla savaş vermişlerdi. Her günü olaylı geçen Masterchef yarışmasında yarışmacıların aldığı paralar ise ifşa edildi. Peki, kim ne kadar alıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.