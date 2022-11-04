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04 Kas 2022 - 16:26

Masterchef Yarışmacılarının Aldığı Ücretler Kafaları Bozdurdu! Fatma Nur, Barış, Büşra, Metin, Burak Kaya… “Acun Hiçbiri Beş Kuruş Hak Etmiyor!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan yarışmacılara verilen ücretlerin hepsi ifşa oldu! Birçok kişi kazanılan paraları görünce “Kafam bozuldu” yorumlarında bulundu! Yarışmanın öne çıkan isimleri; Fatma Nur, Barış, Büşra, Metin ve Burak Kaya’nın aldıkları paralar ise tokat gibi çarptı! İşte milyonların “Acun hiçbiri beş kuruş parayı hak etmiyor” dedirten o ücretleri…