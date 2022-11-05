Taze Gelin Şeyma Subaşı Masmavi Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Meedo Görmesin Evlenmekten Tekrar Vazgeçer!” Fiziği Bir İçim Su… “Yürüyen Vücut!”

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 9 yıllık ilişkinin sadece 1 yılını evli geçiren Şeyma Subaşı, boşanma kararından sonra bir daha Acun Ilıcalı’ya bir araya gelmemişti. Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya’da aşkı bulurken; Şeyma Subaşı birçok isimde aşkı denemiş ve en sonunda Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’de aşkı bulmuştu. Bir küsüp bir barışan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, evlenmeye karar verdiklerini duyurmuşlardı. Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulunarak düğün öncesi herkesi şok etti?

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