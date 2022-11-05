Taze Gelin Şeyma Subaşı Masmavi Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Meedo Görmesin Evlenmekten Tekrar Vazgeçer!” Fiziği Bir İçim Su… “Yürüyen Vücut!”
Yakın zamanda evleneceğini duyuran Şeyma Subaşı, masmavi bikinisiyle paylaşımda bulunarak sevenlerini şok etti. “Meedo görmesin, evlenmekten tekrar vazgeçer” yorumlarını alan Şeyma Subaşı’nın fiziği ise bir içim su! İşte hayranlarının “Yürüyen fizik” diye hitap ettiği Şeyma Subaşı’nın çok konuşulan o pozları…
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 9 yıllık ilişkinin sadece 1 yılını evli geçiren Şeyma Subaşı, boşanma kararından sonra bir daha Acun Ilıcalı’ya bir araya gelmemişti. Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya’da aşkı bulurken; Şeyma Subaşı birçok isimde aşkı denemiş ve en sonunda Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’de aşkı bulmuştu. Bir küsüp bir barışan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, evlenmeye karar verdiklerini duyurmuşlardı. Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşımda bulunarak düğün öncesi herkesi şok etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.