Masterchef Burak Kaya’nın Şansı Döndü! Büşra Çatır Çatır Çatlayacak; Ellerinden Öyle Bir İsim Tuttu Ki, Ağızlar Açık Kalacak! Sosyal Medya Sallanıyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen Masterchef’te bulunan Burak Kaya’nın şansı resmen döndü! Büşra’nın çatır çatır çatlayacağına dair yorumlarsa bu olaydan sonra yapıldı. Burak Kaya’nın ellerinden tutan ismi duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! Ağızların açık bırakan bu olay; Burak Kaya sevenlerinin sosyal medyayı sallamasına olanak sağladı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef yarışması, tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Yarışmanın son bölümünde hem Mavi takım hem de Kırmızı takım, büyük bir savaş vermişti. Kazanan takımsa Maviler olmuştu. Kırmızı takım oyuncuları ise bireysel dokunulmazlık için büyük bir mücadele vermişti. Gün sonunda eleme adayları ise Fatma Nur ve Yağız olmuştu. Eleme adaylarından biri olan Burak Kaya’nın elinden ise o isim tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.