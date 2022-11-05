- 05 Kas 2022 - 16:31 G: 05 Kas 2022 - 16:45

Masterchef Burak Kaya’nın Şansı Döndü! Büşra Çatır Çatır Çatlayacak; Ellerinden Öyle Bir İsim Tuttu Ki, Ağızlar Açık Kalacak! Sosyal Medya Sallanıyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen Masterchef’te bulunan Burak Kaya’nın şansı resmen döndü! Büşra’nın çatır çatır çatlayacağına dair yorumlarsa bu olaydan sonra yapıldı. Burak Kaya’nın ellerinden tutan ismi duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! Ağızların açık bırakan bu olay; Burak Kaya sevenlerinin sosyal medyayı sallamasına olanak sağladı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef yarışması, tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Yarışmanın son bölümünde hem Mavi takım hem de Kırmızı takım, büyük bir savaş vermişti. Kazanan takımsa Maviler olmuştu. Kırmızı takım oyuncuları ise bireysel dokunulmazlık için büyük bir mücadele vermişti. Gün sonunda eleme adayları ise Fatma Nur ve Yağız olmuştu. Eleme adaylarından biri olan Burak Kaya’nın elinden ise o isim tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Kas 2022 - 16:31 Ankara- Yaşam

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