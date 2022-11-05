Masterchef Burak Kaya’nın Şansı Döndü! Büşra Çatır Çatır Çatlayacak; Ellerinden Öyle Bir İsim Tuttu Ki, Ağızlar Açık Kalacak! Sosyal Medya Sallanıyor…

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef yarışması, tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Yarışmanın son bölümünde hem Mavi takım hem de Kırmızı takım, büyük bir savaş vermişti. Kazanan takımsa Maviler olmuştu. Kırmızı takım oyuncuları ise bireysel dokunulmazlık için büyük bir mücadele vermişti. Gün sonunda eleme adayları ise Fatma Nur ve Yağız olmuştu. Eleme adaylarından biri olan Burak Kaya’nın elinden ise o isim tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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