- 05 Kas 2022 - 17:52 G: 05 Kas 2022 - 17:57

Masterchef Atike ve Çağatay Hakkında Bomba İddia! Daha Geçen Yarışmadan Ayrılmışlardı; Öyle Bir Şey Sosyal Medyaya Sızdı Ki… “Daha Neler?”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Atike ve Çağatay’dan bomba haber geldi! Sevenlerinin şok içerisinde kalmasına neden olan Atike ve Çağatay’ın kısa bir süre önce elendiğini ön plana alan sevenleri ise ne diyeceğini şaşırdı. Sosyal medyaya sızan olaysa ağızların açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün yayınlanmıştı. Kırmzıı takım ve Mavi takımda bulunan 13 yarışmacı, kıyasıya mücadele vermişti. Yarışmadan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Atike ve Çağatay hakkında olay yaratacak bir iddia gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Kas 2022 - 17:52 Ankara- Yaşam

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