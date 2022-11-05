Masterchef Atike ve Çağatay Hakkında Bomba İddia! Daha Geçen Yarışmadan Ayrılmışlardı; Öyle Bir Şey Sosyal Medyaya Sızdı Ki… “Daha Neler?”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Atike ve Çağatay’dan bomba haber geldi! Sevenlerinin şok içerisinde kalmasına neden olan Atike ve Çağatay’ın kısa bir süre önce elendiğini ön plana alan sevenleri ise ne diyeceğini şaşırdı. Sosyal medyaya sızan olaysa ağızların açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün yayınlanmıştı. Kırmzıı takım ve Mavi takımda bulunan 13 yarışmacı, kıyasıya mücadele vermişti. Yarışmadan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Atike ve Çağatay hakkında olay yaratacak bir iddia gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.