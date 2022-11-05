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05 Kas 2022 - 17:52

Masterchef Atike ve Çağatay Hakkında Bomba İddia! Daha Geçen Yarışmadan Ayrılmışlardı; Öyle Bir Şey Sosyal Medyaya Sızdı Ki… “Daha Neler?”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Atike ve Çağatay’dan bomba haber geldi! Sevenlerinin şok içerisinde kalmasına neden olan Atike ve Çağatay’ın kısa bir süre önce elendiğini ön plana alan sevenleri ise ne diyeceğini şaşırdı. Sosyal medyaya sızan olaysa ağızların açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…