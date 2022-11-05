Niloya ve Arkadaşları Ankara’ya Geliyor! Renkli Balıklar...
Ekranların sevilen yerli çizgi film kahramanı Niloya, yeni müzikali ‘Renkli Balıklar’ ile 26 şehirdeki 52 gösterisine hız kesmeden devam ediyor. Çizgi kahramanlar, hafızalara kazınan şarkılar eşliğinde hikayelerini sahneye aktardıkları müzikal kapsamında minik dostlarını hem eğlendirmeye hem de unutulmaz anılara imza atmaya davet ediyor. Niloya ve arkadaşları, 6 Kasım Pazar günü Ankara’daki sevenleri ile bir araya geliyor.
YouTube’da yaklaşık 5 milyon abone sayısı ile 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken Niloya, TRT Çocuk ekranlarında her gün yayınlanan bölümleriyle büyük beğeni topluyor. Eğitici öğretici içerikleri, şarkıları ve öğrenme merakı ile çocukların olduğu kadar ailelerin de tercihi olan Niloya ve arkadaşları, Kasım ayında vizyona girecek sinema filmi öncesinde şehir şehir gezerek mutluluk dünyasının kapılarını en yakın arkadaşlarına açacak. Bu kapsamda çizgi kahramanlar yeni müzikali ‘Renkli Balıklar’ ile 26 şehirde 52 gösteri gerçekleştirecek.
Türkiye’nin birçok iline konuk olan doğru beslenme, kişisel bakım, çevre ve hayvan sevgisi konularında çocuklara eğitici ve öğretici mesajlar veren Niloya ve arkadaşları, 6 Kasım Pazar günü 13.00 ve 16.00 saatlerinde Ankara Panora Sanat Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Çizgi kahramanlar, eşsiz sahne gösterileri, macera dolu hikâyeleri ve dillerden düşmeyen şarkıları ile birlikte çocuklara anne ve babalarıyla keyif dolu anlar yaşatacak.
Kahramanlar Renkli Balığı Bulabilecek Mi?
Çocukların psikolojik gelişimini olumlu yönde etkilemek ve katkıda bulunmak amacı ile senaryosu psikologlar ve pedagogların görüşleri ile hazırlanan Niloya, müzikaliyle hayranlarına bambaşka bir deneyim yaşatacak. Niloya, Mete ve Tospik ile beraber ormanın en şirin gölündeki renkli balıkların eğlenceli gösterilerini izlerken gölde küçük bir balığın kaybolduğunu öğrenirler. Kahramanlar, balıkların bulunması için vakit kaybetmeden yardım etmeye karar verirler. Bunun için ise tek yapmaları gereken küçük balığın izini sürmektir. Peki sizce kahramanlarımız, bu kayıp renkli balığı bulabilecek mi?
05 Kas 2022 - 23:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.