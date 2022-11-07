Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası O İsim Oldu! Anlaşmalar Tamamladı; Usta İsim Gümbür Gümbür Geliyor! Nalan’ın Karşısına Dikilip Öyle Şeyler Anlatılacak Ki…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da olaylar iyice karışmaya başlayacak. Nalan’ın babası öyle bir isim oldu ki, birçok kişi ne diyeceğini şaşırdı. Usta ismin gümbür gümbür yarışmaya katılacağı gündeme bomba gibi düşünce ağızlar açık kaldı. Nalan’ın karşısına dikilecek olan Metin’in anlatacakları ise tüyleri ürpertecek! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi olan Camdaki Kız’da merak konusu olan bir isim varsa o da Metin’di! Nalan’ın öz babası olan Metin’in diziye girmesi yönünde karar verilmişti. Peki, Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın babası Metin kim oldu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.