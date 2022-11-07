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07 Kas 2022 - 11:12

Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası O İsim Oldu! Anlaşmalar Tamamladı; Usta İsim Gümbür Gümbür Geliyor! Nalan’ın Karşısına Dikilip Öyle Şeyler Anlatılacak Ki…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da olaylar iyice karışmaya başlayacak. Nalan’ın babası öyle bir isim oldu ki, birçok kişi ne diyeceğini şaşırdı. Usta ismin gümbür gümbür yarışmaya katılacağı gündeme bomba gibi düşünce ağızlar açık kaldı. Nalan’ın karşısına dikilecek olan Metin’in anlatacakları ise tüyleri ürpertecek! Peki, neler oluyor?