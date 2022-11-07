Yargı Dizisinde Ilgaz Savcı’nın Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Başına Gelen Belanın Haddi Hududu Yok... Ceylin’in İki Gözü İki Çeşme…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ilgaz Savcı’nın hayatı ellerinden kayıp gitmek üzere! Başına gelen belaların ise haddi hududu yok… Yargı izleyicisinin nefeslerini kesen son bölümünde Ilgaz’ın üzerinde kara bulutlar dolanıyordu. Ceylin’in iki gözünün iki çeşme olmasına neden olan Yargı’da yaşananlar herkes şok etti. İşte mera edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı, Pazar akşamını yine sallamıştı. Hem hikayesiyle hem de senaryosuyla milyonların kalbinde taht kuran Yargı’nın son bölümünde Yekta’nın oyunları Ilgaz’ın giderek köşeye sıkışmasına neden oluyordu. Peki, Yargı dizisinde Ilgaz katil mi olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.