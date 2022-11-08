- 08 Kas 2022 - 21:15

CZN Burak kimdir neden gündem oldu? Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” CZN Burak’ın aylık geliri ne kadar? Sosyal Medya Sallanıyor!

Geçtiğimiz günlerde babasına ait olduğu bilinen mekanın ‘imar kirliliği’ nedeniyle davalık olmasıyla gündeme gelen CZN Burak ismiyle tanınan Muhammed Burak Özdemir, çıktığı mahkemede aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklamıştı. Mahkeme gerçekleştirdiği aylık gelir açıklamasında samimi bulunmayan CZN Burak isimli sosyal medya fenomeni, Oğuzhan Uğur’un YouTube’dan yayınlanan ‘Olsun Be’ programına konuk oldu. İşte CZN Burak ile ilgili son detaylar...

Geçtiğimiz günlerde babasına ait olduğu bilinen mekanın ‘imar kirliliği’ nedeniyle davalık olmasıyla gündeme gelen CZN Burak ismiyle tanınan Muhammed Burak Özdemir, çıktığı mahkemede aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklamıştı. Mahkeme gerçekleştirdiği aylık gelir açıklamasında samimi bulunmayan CZN Burak isimli sosyal medya fenomeni, Oğuzhan Uğur’un YouTube’dan yayınlanan ‘Olsun Be’ programına konuk oldu. Programda aylık gelirine ilişkin bir kez daha açıklama yapan CZN Burak, 30 bin TL kazancı olduğu ifadesine açıklık getirdi. Peki, CZN Burak ne kadar kazanıyor? CZN Burak kazancı ne kadar? CZN Burak aylık gelir ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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08 Kas 2022 - 21:15 - Magazin

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