Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Saç Baş Birbirine Girdi! Aldattığı, İhanet Ettiği, Hiçe Saydığı Ortaya Çıkmıştı! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Kavganın Sebebi...
Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra bu kez de saç baş birbirine girdi. Aldattığı, ihanet ettiği ve hiçe saydığı durumlar ortaya çıkmıştı. Yorumların arka arkaya geldiği o kavganın sebebini duyanların ise ağzı hayretten kırk karış açık kaldı. Peki, yeniden alevlenen olayın perde arkasında neler oluyor?
Başarılı iş kadını kimliğinin yanı sıra sosyal medya fenomenliğiyle de en çok konuşulan isimlerden birisi olan Selin Ciğerci, iki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden adı birlikte anılınca açıklama yapmaktan geri durmadı. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren ikiliden gelen yeni açıklamalarda herkesi hayrete düşürdü. Peki, herkesin büyük bir merakla takip ettiği bu tartışmanın perde arkasında neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.