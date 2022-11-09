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09 Kas 2022 - 11:48

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra Saç Baş Birbirine Girdi! Aldattığı, İhanet Ettiği, Hiçe Saydığı Ortaya Çıkmıştı! Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Kavganın Sebebi...

Sosyal medya ve magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra bu kez de saç baş birbirine girdi. Aldattığı, ihanet ettiği ve hiçe saydığı durumlar ortaya çıkmıştı. Yorumların arka arkaya geldiği o kavganın sebebini duyanların ise ağzı hayretten kırk karış açık kaldı. Peki, yeniden alevlenen olayın perde arkasında neler oluyor?