Vodafone "Kaçmaz Kasım" Bedava İnternet Paketi Kampanyası! Faturalıya 30 GB, Faturasız Hatlara 15 GB İnternet Hediye! Vodafone Bedava İnternet Nasıl Kazanılır?

9 Kasım 2022 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vodafone’un Kasım ayına özel “Kaçmaz Kasım” kampanyasında, akıllı telefondan Bluetooth kulaklığa, pek çok ürün indirimli fiyatlarla sunuluyor. Kasım ayında online’dan Vodafone’lu olanların ilk ay tarife ücreti hediye edilirken, Vodafone Ev İnterneti alan müşterilere de ilk 6 ay %50 indirim sağlanıyor.

Gerek Vodafone Yanımda’ya, gerek Vodafone mağazalarına gelerek kendilerine özel 12 ay sabit fiyat garantili faturalı teklifini kabul eden Vodafone’lular tarifelerine ek toplam 30 GB hediye kazanıyor. Vodafone ayrıca, 25-30 Kasım tarihleri arasında, faturasız müşterilerine Vodafone Yanımda’ya özel 100 TL üzeri Kolay Paket alımında 1 hafta geçerli 15 GB hediye ediyor.

“Kasım’da herkesi Vodafone’a bekliyoruz”

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, müşterilerimizin teknoloji alışverişlerine özel sunduğumuz avantajlarla her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Gerek fiziksel mağazalarımızdan gerekse online kanallarımızdan müşterilerimizin her tür teknoloji ihtiyacına yönelik kampanyalar düzenliyoruz. Kasım ayında da akıllı telefondan Bluetooth kulaklığa pek çok ürünü indirimli fiyatlarla sunuyoruz. Diğer yandan, Kasım’da online’dan Vodafone’lu olanlar ya da Vodafone Ev İnterneti alanlar için de ayrıcalıklar sunuyoruz. ‘Kaçmaz Kasım’ fırsatı kapsamında mevcut müşterilerimize mobil internet hediye edeceğiz. Kasım’da herkesi Vodafone’a davet ediyoruz.”

Vodafone Flex’ten indirimli ürünler

Vodafone Flex’te akıllı telefondan Bluetooth kulaklığa, gaming ürünlerinden scooter’a, tüm kategorilerden ürünler Kasım’a özel indirimlerle sunuluyor. Farklı kategorilerde 12 aya varan ödeme kolaylığının sağlandığı Vodafone Flex’te, istenirse ön ödeme imkânıyla ürünün belli bir tutarı önden ödenip kalanı için uygun bir ödeme planı oluşturulabiliyor. Vodafone Flex ile “Kaçmaz Kasım” indirimlerinden faydalanmak isteyen müşteriler, Vodafone mağazalarını ziyaret edebiliyor ya da Vodafone’un online satış kanalını kullanabiliyor. Müşteriler, online’a özel cihazları Vodafone mağazalarında deneyimledikten sonra kişisel dijital asistan TOBi’ye sorarak Faturaya Ek Cihazlar online sayfasından da satın alabiliyor.

Online’a özel indirimler

“Kaçmaz Kasım” kampanyasında, Kasım’da online'dan Vodafone’lu olanların ilk ay tarife ücreti Vodafone tarafından karşılanıyor. Vodafone, yeni faturalı müşteriler için sunduğu online fırsatlara “Kaçmaz Kasım”a özel bir yenisini daha ekledi. Kasım ayı boyunca vodafone.com.tr üzerinden numara taşıma ya da yeni hat ile Vodafone faturalı tarifelere gelenler ilk ay faturasında 200 TL’ye kadar indirim kazanıyor. Müşteriler, hattını en yakın Vodafone mağazasından ücretsiz alabiliyor ya da hattı adresine ücretsiz teslim ediliyor.

Ev interneti alanlara özel avantajlar

“Kaçmaz Kasım” kampanyasında Vodafone Ev İnterneti müşterileri için de fırsatlar sunuluyor. “Vodafone Ev İnterneti çok uyguna geldi” mesajıyla müşterilere ilk 6 ay %50 indirim sunan kampanya, Kasım ayında da devam ediyor. Vodafone Ev İnterneti’ne gelen Red’li müşterilere 24 aylık taahhütleri boyunca toplam 720 TL, Vodafone faturalı hat sahiplerine ise 360 TL ek fatura indirimi sunuluyor. Online kanaldan gelen Vodafone Ev İnterneti başvurularına özel 200 TL değerinde alışveriş çeki hediye ediliyor. Vodafone Yanımda uygulamasından kolayca erişilebilen alışveriş çekiyle, teknolojik ürünlerden market alışverişine kadar tüm kategorilerde ihtiyaçlar Her Şey Yanımda’dan karşılanabiliyor.

Hediye Çarkı’ndan Kasım fırsatları

“Kaçmaz Kasım” kampanyasında Vodafone’lulara Hediye Çarkı üzerinden de çeşitli hediyeler sunuluyor. Vodafone’lular çarkı çevirdiklerinde GB hediyelerinin yanı sıra Vodafone'un online alışveriş platformu Her Şey Yanımda'da kullanabilecekleri hediye çeklerine sahip oluyor.