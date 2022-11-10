Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Kasım 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 10 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın tüm ilçelerinde daha verimli bir elektrik enerjisi sağlayabilmek adına elektrik altyapısı çalışmaları yürüten Başkent EDAŞ, kasım ayının ikinci haftasında da çalışmalarını sürdürüyor. Başkent EDAŞ tarafından 10 Kasım’da da gerçekleştirilecek olan bu çalışmalar, bugün 10 ilçede elektrik kesintileri ortaya çıkarıyor. Peki, 10 Kasım 2022 Perşembe Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Kasım 2022 Perşembe Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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