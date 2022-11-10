Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Cephesinde “Hande Erçel” Krizi! Camı Çerçeveyi Kırdı; Komşular Ayağa Kalktı! Yaşananlar Akıl Karı Değil…
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım cephesinde yaşanan Hande Erçel krizi ortalığı yaktı geçti. Camı çerçeveyi kırıp komşuları ayağa kaldıran bu olayın ardından yaşananların akıl karı olmadığı ise takipçileri tarafından yapılan yorumlar arasındaydı. Peki, ne oldu da ikilinin arasında soğuk rüzgârlar esti?
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Pınar Deniz yalnızca iş hayatıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım cephesinden öyle bir darbe yedi ki gören duyan resmen hayrete düştü. İşte ortalığı birbirine katıp karıştıran olay iddia…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.