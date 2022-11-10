Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Cephesinde “Hande Erçel” Krizi! Camı Çerçeveyi Kırdı; Komşular Ayağa Kalktı! Yaşananlar Akıl Karı Değil…

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Pınar Deniz yalnızca iş hayatıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım cephesinden öyle bir darbe yedi ki gören duyan resmen hayrete düştü. İşte ortalığı birbirine katıp karıştıran olay iddia…

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