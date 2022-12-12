- 12 Ara 2022 - 15:06 G: 12 Ara 2022 - 15:09

Sipahi Dizisi Bugün Başlıyor! Sipahi Hangi Kanalda, Hangi Gün Yayınlanıyor? Sipahi Dizisinin Konusu ve Çekim Mekanları Neresidir? Sipahi Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Ekranların yeni yapımlar ile karşılaşmaya devam ettiği şu günlerde tanıtım fragmanını henüz yayınlamış olan Sipahi dizisi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu dönem seyirci ile buluşacak olan Sipahi dizisi, kadrosunda yer alan isimler ile seyircinin dikkatini şimdiden çekti. İşte Sipahi dizisi ile ilgili merak edilen detaylar...

Ekranların yeni yapımlar ile karşılaşmaya devam ettiği şu günlerde tanıtım fragmanını henüz yayınlamış olan Sipahi dizisi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu dönem seyirci ile buluşacak olan Sipahi dizisi, kadrosunda yer alan isimler ile seyircinin dikkatini şimdiden çekti. Öte yandan ortaya çıkan tanıtım fragmanıyla birlikte Sipahi dizisinin yayıncı kuruluşu da netlik kazandı. Peki, Sipahi dizisinin konusu nedir? Sipahi dizisinin oyuncuları kimlerdir? Sipahi dizisi nerede yayınlanacak? İşte, detaylar…

Show TV’de Pazartesi günleri ekrana gelecek olan dizinin yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer almaktadır. 2023 yılının en iddialı yapımı “Sipahi”nin yayın tarihi de yayınlanan fragman ile belli oldu. Sipahi dizisi büyük merakla beklenen ilk bölümüyle Pazartesi günü seyirciyle buluşuyor.

ÇEKİMLER BERLİN, GAZİANTEP VE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ!

Sipahi dizisi ilk çekim yeri fragmanda da izlediğiniz gibi Berlin oldu. Diğer sahneler Gaziantep ve İstanbul’da kurulan film setinde çekilmektedir. gerçekleşen yüksek tempolu sahneler izleyenleri hayran bıraktı.

Sipahi dizisinini konusu ise Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ülkeyi tehdit eden düşmana karşı, Yıldırım Bozok (Kerem Alışık) liderliğinde harekete geçtikleri sahneler bulunmaktadır. Korkut Ali Türkoğlu’nun (Kaan Yıldırım) çatışma sahneleri büyük beğeni toplarken Canan (Özge Gürel) ve Ali’nin (Kaan Yıldırım) birbirlerine karşı silah doğrultması büyük merak uyandırdı. Kadronun zengin oluşu, merak uyandıran hikayesi ve görkemli prodüksiyonuyla beğeni toplayan dizi için şimdiden ilk bölüm merak uyandırdı. 

Dizinin içeriğinde Batı’nın karanlık güçleri tarafından desteklenen ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için artık açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek planlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlarla test edilirken, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin kritik noktalarına siber saldırılara yapılacak.  Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli gruplar ile beraber işbirliği içinde olacaklar. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Dizinin Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlenmiştir. Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

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12 Ara 2022 - 15:06 - Dizi Haberleri

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