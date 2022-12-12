- 12 Ara 2022 - 15:06 G: 12 Ara 2022 - 15:24

Sipahi Dizisinin Korkut Ali Türkoğlu’su Kaan Yıldırım Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Kaan Yıldırım Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim?

Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sezon başında dahil olacağı bir yapımdan vazgeçmiş ve başka bir yapım ile anlaşmıştı. Yeni adresi geçtiğimiz haftalarda netleşen Kaan Yıldırım, Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkacak olan Sipahi dizisine dahil oldu. İşte Kaan Yıldırım ile ilgili detaylar...

Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sezon başında dahil olacağı bir yapımdan vazgeçmiş ve başka bir yapım ile anlaşmıştı. Yeni adresi geçtiğimiz haftalarda netleşen Kaan Yıldırım, Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkacak olan Sipahi dizisine dahil oldu. Dizide Korkut Ali Türkoğlu’na hayat verecek olan Kaan Yıldırım, dizinin tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Sipahi dizisinin Korkut Ali Türkoğlu’su Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım aslen nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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12 Ara 2022 - 15:06 - Magazin

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