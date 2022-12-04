- 04 Ara 2022 - 23:40

Garanti Bankası Emekli Promosyon Miktarını ve Tarihi Güncelledi! Tam Tamına 7.500 TL Veriyor! Ayrıca Emekli Maaşını Taşıyana 10 Bin TL İhtiyaç Kredi!

Emekli promosyonların gitgide zamlanmaya başladığı şu günlerde, bankalar da SGK ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında maaş baremlerini ve bu baremlere karşılık gelen promosyon ödemelerini güncellemeye başladı. O bankalardan biri olan Garanti BBVA, kasım ayı itibariyle ödeyeceği emekli promosyonlarını açıkladı. İşte Garanti BBVA ve emekli promosyon deetayları...

Emekli promosyonların gitgide zamlanmaya başladığı şu günlerde, bankalar da SGK ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında maaş baremlerini ve bu baremlere karşılık gelen promosyon ödemelerini güncellemeye başladı. O bankalardan biri olan Garanti BBVA, kasım ayı itibariyle ödeyeceği emekli promosyonlarını açıkladı. Peki, Garanti BBVA ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Garanti BBVA’da ek promosyon var mı? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte, detaylar…

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04 Ara 2022 - 23:40 - Gündem

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