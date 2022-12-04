Garanti Bankası Emekli Promosyon Miktarını ve Tarihi Güncelledi! Tam Tamına 7.500 TL Veriyor! Ayrıca Emekli Maaşını Taşıyana 10 Bin TL İhtiyaç Kredi!
Emekli promosyonların gitgide zamlanmaya başladığı şu günlerde, bankalar da SGK ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında maaş baremlerini ve bu baremlere karşılık gelen promosyon ödemelerini güncellemeye başladı. O bankalardan biri olan Garanti BBVA, kasım ayı itibariyle ödeyeceği emekli promosyonlarını açıkladı. İşte Garanti BBVA ve emekli promosyon deetayları...
Emekli promosyonların gitgide zamlanmaya başladığı şu günlerde, bankalar da SGK ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında maaş baremlerini ve bu baremlere karşılık gelen promosyon ödemelerini güncellemeye başladı. O bankalardan biri olan Garanti BBVA, kasım ayı itibariyle ödeyeceği emekli promosyonlarını açıkladı. Peki, Garanti BBVA ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Garanti BBVA’da ek promosyon var mı? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte, detaylar…
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04 Ara 2022 - 23:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.