Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Aldatma Finali Şok Etti! Herkes Feride'ye Hak Verdi! Korseye Kapanmış Hali Buysa... Sedat’ın Başı Büyük Bir Beladan Kurtuluyor! Seyirciler İnanmak İstemiyor Ama…

- 01 Ara 2022 - 16:12

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Kanal D ekranlarının en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu oldukça hızlı başladı. Yeni sezonunda birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya başlamış ve tansiyon gitgide yükselmeye başlamışken; Camdaki Kız dizisinin yeni sezonuna veda edecek olan ilk isim de netleşti. İşte Camdaki Kız dizisinden son detaylar...

Kanal D ekranlarının en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu oldukça hızlı başladı. Yeni sezonunda birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya başlamış ve tansiyon gitgide yükselmeye başlamışken; Camdaki Kız dizisinin yeni sezonuna veda edecek olan ilk isim de netleşti. Öte yandan Camdaki Kız dizisine yeni dahil olacak Metin ve Türkan karakterleri için de sıcak gelişmeler yaşandı! Peki, Camdaki Kız dizisinden ayrılan oyuncu kim? Camdaki Kız dizisinden Cana gidiyor mu? Camdaki Kız dizisi Metin ve Türkan’ı kim canlandıracak? İşte, detaylar…

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01 Ara 2022 - 16:12 - Dizi Haberleri

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