Sözleşmeli Personelin Nevrini Döndürecek Haber Verildi! 83 Milyon Bu Haberi Konuşuyor... Sosyal Güvenlik Bakanlığı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…

Özellikle de kamuda çalışan personellerin dört gözle beklediği sözleşmeli personel düzenlemesi dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı olarak da bilinen Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldi. Toplantının ardından ulusa seslenişte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin detayları bizzat kendisi verdi. Bu açıklamaların ardından sözleşmeli personel düzenlemesi kapsamı netleşti. Peki, sözleşmeli personel düzenlemesi ne zaman geçecek? Sözleşmeli personel düzenlemesinden kimler yararlanabilecek? Sözleşmeli personel düzenlemesi 3+1 formülü ne? İşte, detaylar…

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