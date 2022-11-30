Sözleşmeli Personelin Nevrini Döndürecek Haber Verildi! 83 Milyon Bu Haberi Konuşuyor... Sosyal Güvenlik Bakanlığı Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…
Özellikle de kamuda çalışan personellerin dört gözle beklediği sözleşmeli personel düzenlemesi dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı olarak da bilinen Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldi. Toplantının ardından ulusa seslenişte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin detayları bizzat kendisi verdi. İşte detaylar...
Özellikle de kamuda çalışan personellerin dört gözle beklediği sözleşmeli personel düzenlemesi dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı olarak da bilinen Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldi. Toplantının ardından ulusa seslenişte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, sözleşmeli personel düzenlemesine ilişkin detayları bizzat kendisi verdi. Bu açıklamaların ardından sözleşmeli personel düzenlemesi kapsamı netleşti. Peki, sözleşmeli personel düzenlemesi ne zaman geçecek? Sözleşmeli personel düzenlemesinden kimler yararlanabilecek? Sözleşmeli personel düzenlemesi 3+1 formülü ne? İşte, detaylar…
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30 Kas 2022 - 16:49 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.