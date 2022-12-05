- 05 Ara 2022 - 14:42 G: 05 Ara 2022 - 14:43

Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Var Mı Merak Uyandırdı! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 5 Aralık 2022 Sigara Fiyatları Ne Oldu?   

Bu yıl her zamankinden farklı olarak yılda iki kez değil, tam altı kez zam alış olan sigara fiyatları, yıl sonu itibariyle yeniden zam alacağı iddiası ile gündeme geldi. Öte yandan sigara fiyatlarının zam alıp almayacağı netleşti. İşte güncel sigara zammı ile ilgili merak edilen detaylar...

Bu yıl her zamankinden farklı olarak yılda iki kez değil, tam altı kez zam alış olan sigara fiyatları, yıl sonu itibariyle yeniden zam alacağı iddiası ile gündeme geldi. Öte yandan sigara fiyatlarının zam alıp almayacağı netleşti. Peki, sigara fiyatlarına aralık ayında zam gelecek mi? Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris fiyatlar ne kadar oldu? 5 Aralık güncel sigara fiyatları ne oldu? İşte 5 Aralık 2022 güncel sigara fiyatları…

Philip Morris Sigara Fiyatları 2022

  • Marlboro Sigara Fiyatı 2022: 33,00 TL
  • Marlboro Touch Sigara Fiyatı 2022: 32,00 TL
  • Marlboro Blue Sigara Fiyatı 2022: 32,00 TL
  • Marlboro Gray Sigara Fiyatı 2022: 32,00 TL
  • Marlboro White Sigara Fiyatı 2022: 32,00 TL
  • Marlboro Edge Sigara Fiyatı 2022: 31,00 TL
  • Marlboro Edge Sky Sigara Fiyatı 2022: 31,00 TL
  • Marlboro Edge Blue Sigara Fiyatı 2022: 31,00 TL
  • Parliament Sigara Fiyatı 2022: 33,50 TL
  • Parliament Midnight Blue Sigara Fiyatı 2022: 32,50 TL

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05 Ara 2022 - 14:42 - Gündem

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