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01 Ara 2022 - 16:12

Bu Haber Ailelere Bir Çocuk Daha Yaptırır! 1, 2, 3 ve 4 Çocuğunuz Varsa Anında 450 Lira Ödeme Alacaksınız! Aileler Göbek Atmaya Başladı…

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından aileler bir çocuk daha yapmaya karar verecek. Çocuk başına anında ödemenin fiyatı da 450₺ olarak güncellendiği konuya ilişkin olarak yapılan açıklamaların ardından aileler göbek atmaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!