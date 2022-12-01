Bu Haber Ailelere Bir Çocuk Daha Yaptırır! 1, 2, 3 ve 4 Çocuğunuz Varsa Anında 450 Lira Ödeme Alacaksınız! Aileler Göbek Atmaya Başladı…
Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından aileler bir çocuk daha yapmaya karar verecek. Çocuk başına anında ödemenin fiyatı da 450₺ olarak güncellendiği konuya ilişkin olarak yapılan açıklamaların ardından aileler göbek atmaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
Türkiye Aile Destek Programının kapsamının genişlediği duyuruldu. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destek Bileşeni adlı yeni bir program açıldı. Bu program aracılığıyla çocuğu olan ailelere maddi destek verileceği duyuruldu. Başvuranların ilk ödemelerini aldıkları sürece dair merak edilen her türlü ayrıntıyı sizin için derledik. Peki, bu destekten kimler faydalanabilecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.